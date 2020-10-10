Витамины на зиму: в Беларуси начался сбор клюквы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался сбор клюквы. По экспорту этой ягоды страна занимает четвертое место в мире после США, Канады и Чили. На белорусском Полесье ее любят, даже называют «красным золотом», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Красное золото прямо под ногами, говорят местные жители. Этой осенью клюква спеет позже обычного. Чтобы она покраснела, нужны холода, а их в Беларуси пока не было. В экспериментальном хозяйстве Академии наук на юге страны только сейчас приступают к сбору ягоды.

Эти клюквенные плантации иначе называют «чеки». Здесь таких заливных полей 14 гектаров. И клюква растет крупная, словно виноград. Начинают ее собирать вручную.

Женщины выходят на плантации с рассветом и трудятся дотемна. Как потом спасать уставшую спину, у каждой свой рецепт.

«Массаж и привычка. И желание работать. И все», – говорит Татьяна Карпеня.

Крупная сухая ягода ценится больше всего. Сорт американский, называется «Стивенс». Урожайность высокая – до 20 центнеров с гектара. Когда ручная уборка закончится, в дело пойдет техника.

«Есть два способа уборки ягод. Сухой, когда идут машины и вычесывают ее. И мокрый, когда затапливают водой насаждения клюквы. Идет комбайн, мотовилом сбивает ягоды, отрывает плодоножку. Поскольку ягода имеет воздушную камеру, она всплывает на поверхности воды», – пояснил заведующий отраслевой лабораторией интродукции и технологий нетрадиционных ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси Николай Павловский.

Эти красные поля уже стали визитной карточкой белорусского Полесья. Собирать клюкву будут до первого снега. Хранится она хорошо, так что витаминами белорусов обеспечат на всю зиму.