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Посади дерево: "День озеленения" проходит по всей Беларуси

10.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Акция "День озеленения" проходит в субботу в Беларуси под лозунгом "Посади дерево", сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

© Sputnik Юлия Балакирева
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В ведомстве уточнили, что нынешняя акция часть глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину", месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пункта продлится в Беларуси до 2 ноября, и нынешний "День озеленения" - часть этих мероприятий.

Каждый желающий может посадить дерево и благоустроить свой двор, уточнили в Минприроды.

"Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами через интернет-сайты и СМИ собирают предложения от населения о предпочтительных местах посадки на землях общего пользования населенных пунктов. Все предложения будут оперативно проанализированы. Граждан уведомят о выбранных территориях и датах проведения посадок в каждом регионе", ― отметили в министерстве.

При этом природоохранное ведомство не советует гражданам выбирать для посадки деревьев и кустарников участки под инженерными сетями, коммуникациями и не садить деревья и кусту слишком близко от стен зданий.

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Теги: Минск
 
 
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Посадить дерево или куст во дворе может любой желающий, главное ― заранее согласовать место посадки с территориальными органами Минприроды.
 
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