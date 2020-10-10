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Есть шанс ― если не на мир, то на перемирие: Косачев о переговорах по Карабаху
10.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Состоявшиеся в Москве 10-часовые переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России по достижению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ― это "шанс ― если не на мир, то на перемирие", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, соответствующий комментарий российский сенатор опубликовал в своей социальной сети.
Пресс-служба МИД РФ
"Произошло главное ― разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс ― если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон", ― написал Косачев в Facebook.
Напомним, накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились более 10 часов, принятое по итогам соглашение стороны включает 4 основных пункта о разрешении конфликта, в частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Красного креста.
По мнению Косачева, пригласив представителей Армении и Азербайждана в Москву, президент РФ "свою политическую волю проявил в полном объеме", а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.
© Sputnik / РИА Новости
"Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого ― согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны", ― добавил Косачев.
Тем временем, утром в субботу стало известно о
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Пригласив представителей Армении и Азербайждана на переговоры в Москву, президент РФ Владимир Путин "свою политическую волю проявил в полном объеме", а министр...
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