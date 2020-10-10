Есть шанс ― если не на мир, то на перемирие: Косачев о переговорах по Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Состоявшиеся в Москве 10-часовые переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России по достижению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ― это "шанс ― если не на мир, то на перемирие", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, соответствующий комментарий российский сенатор опубликовал в своей социальной сети.

"Произошло главное ― разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс ― если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон", ― написал Косачев в Facebook.

Напомним, накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились более 10 часов, принятое по итогам соглашение стороны включает 4 основных пункта о разрешении конфликта, в частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Красного креста.

По мнению Косачева, пригласив представителей Армении и Азербайждана в Москву, президент РФ "свою политическую волю проявил в полном объеме", а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.

"Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого ― согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны", ― добавил Косачев.

Тем временем, утром в субботу стало известно о продолжении обстрелов территории Нагорного Карабаха, о которых сообщили и с армянской, и с азербайджанской стороны. Бои в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий и в артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов в Карабахе, обе стороны ввели военное положение, аналогично поступили и власти Нагорного Карабаха.