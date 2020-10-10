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"Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

10.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

Что нам мешает говорить "нет"? В чем кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.

1:50 Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"

5:25 "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди

8:15 Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"

10:10 Отношения "спасателя" с другими людьми

12:00 Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"

14:00 Как определить, кому можно отказывать, а кому всё-таки не стоит

25:00 О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность

28:00 О приношении в жертву себя и своё личное время

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"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг. Опять решать проблемы родственников....
 
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