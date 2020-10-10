«Достоинство и красота белорусок обнажили уродство ежедневного беззакония против мирных граждан»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские марши в солидарность с ними.





В своем обращении, размещенном в телеграм-канале политика, выражена «безграничная благодарность за смелость и непреклонность», которые белоруски «проявили в борьбе за свое право жить в родной стране свободно».

«Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси», — отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что сегодня женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать белорусок.

«Нас много, и вместе мы в силах изменить мир», — резюмировала политик.