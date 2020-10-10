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«Достоинство и красота белорусок обнажили уродство ежедневного беззакония против мирных граждан»

10.10.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские марши в солидарность с ними.

«Достоинство и красота белорусок обнажили уродство ежедневного беззакония против мирных граждан»

В своем обращении, размещенном в телеграм-канале политика, выражена «безграничная благодарность за смелость и непреклонность», которые белоруски «проявили в борьбе за свое право жить в родной стране свободно».

«Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси», — отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что сегодня женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать белорусок.

«Нас много, и вместе мы в силах изменить мир», — резюмировала политик.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские марши в солидарность с ними.
 
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