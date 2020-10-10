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Более 300 уголовных дел открыто против участников выборов и мирных акций протеста

10.10.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала президентской кампании (почти за пять месяцев) по всей республике было открыто более 300 уголовных производств, фигурантами по которым проходят участники выборов и мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Более 300 уголовных дел открыто против участников выборов и мирных акций протеста

Самые распространенные статьи УК, по данным ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации), по которым были возбуждены уголовные дела, это:

  • 293 УК (Массовые беспорядки) — правозащитникам известны фамилии минимум 112 фигурантов;
  • 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле («дело Тихановского», либо «Гродненское дело», «дело 14 июля»);
  • 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок);
  • 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);
  • 243 УК (Уклонение от уплаты налогов) — по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Кроме этого известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.

По состоянию на 9 октября собрано более 280 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 94 человека из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться.

 
 
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С начала президентской кампании (почти за пять месяцев) по всей республике было открыто более 300 уголовных производств, фигурантами по которым проходят участники...
 
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