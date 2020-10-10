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Более 300 уголовных дел открыто против участников выборов и мирных акций протеста
Источник материала: Навiны
С начала президентской кампании (почти за пять месяцев) по всей республике было открыто более 300 уголовных производств, фигурантами по которым проходят участники выборов и мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.
Самые распространенные статьи УК, по данным ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации), по которым были возбуждены уголовные дела, это:
Кроме этого известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК), хулиганство (ст. 339 УК) и по другим статьям Уголовного кодекса.
Правозащитный центр «Весна» собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее.
По состоянию на 9 октября собрано более 280 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 94 человека из этого списка уже признаны политическими заключенными.
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С начала президентской кампании (почти за пять месяцев) по всей республике было открыто более 300 уголовных производств, фигурантами по которым проходят участники...
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