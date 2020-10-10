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Что произошло с рублем

10.10.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На минувшей рабочей неделе (5-9 октября) все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции к белорусскому рублю.

Что произошло с рублем
Фото ru.freepik.com

За пятидневку на БВФБ они просели:

  • евро — на 0,0277 пункта (с 3,0681 до 3,0404 белорусского рубля);
  • доллар — на 0,037 пункта (с 2,615 до 2,578 белорусского рубля);
  • российский рубль — 0,0014 пункта (с 3,3479 до 3,3465 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — на 0,038 пункта (с 6,8257 до 6,7877 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — на 0,0919 пункта (с 9,2271 до 9,1352 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара вырос на 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля).

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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Теги: Курсы валют
 
 
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На минувшей рабочей неделе (5-9 октября) все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдали свои позиции к белорусскому рублю.
 
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