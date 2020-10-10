Очередная страна отозвала своего дипломата из Беларуси: европейских послов в Минске почти не осталось

Источник материала: KYKY

Очередная европейская страна — Великобритания — решила отозвать своего посла из Беларуси, чтобы поддержать польских и литовских дипломатов, высланных из Минска.

Лондон отозвал для консультаций своего посла Жаклин Перкинс. Об этом в твиттере написал глава британского МИД Доминик Рааб. «Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует беларуский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране», — сказано в сообщении Рааба.