ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родительская суббота 10 октября: что нужно и чего нельзя делать

10.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2020 году на 10 октября выпадает Покровская родительская суббота. В отличие от вселенских родительских суббот на Покровскую принято молиться не только об усопших родных.



В православном календаре есть несколько дат, которые предшествуют христианским праздникам и служат поминальными. В эти дни люди массово молятся за души тех, кто отошел в мир иной. 

Одна из заупокойных суббот проводится перед Покровом, который верующие будут отмечать 14 октября. 10 октября принято устраивать поминки, приводить в порядок могилы и оставлять там угощения, прощаясь таким образом до весны. 

Павел Глоба: конец 2020 года осчастливит три знака зодиака
Священнослужители рекомендуют в этот день посетить храм и помолиться об усопших, а дома утроить поминальную трапезу.

В отличие от вселенских родительских суббот на Покровскую вспоминают всех близких людей, а не только кровных родственников.

Одна из самых главных традиций, которой люди до сих пор стараются придерживаться в этот день − женщины в положении не должны сегодня посещать кладбища.

Считается, что в родительскую субботу нельзя вспоминать усопших дурным словом, как и плакать о них. На другие дни стоит отложить тяжелую работу: этот день нужно посвятить походу в церковь и молитвам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году на 10 октября выпадает Покровская родительская суббота. В отличие от вселенских родительских суббот на Покровскую принято молиться не только об усопших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макею пришлось говорить пост-правду главе МИД Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика