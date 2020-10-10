Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах. Байнет ответил: «Оставить три предмета»

– Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, – считает Лукашенко. – Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам.





И пообещал, говоря о кадровой политике и ставке на «надежность», «решить проблему» в течение недели.





Многотысячный студенческий Telegram-канал Отчислено задается вопросом: «Ну что, ждем новых назначений?»





Известный белорусский журналист Змитер Панковец, в свою очередь, комментирует: «Лукашэнка паабяцаў змены рэктараў ВНУ за тое, што студэнты бастуюць. Трэба прызначаць новых рэктараў з КДБ, ГУБАЗіКа і Службы бяспекі прэзідэнта. Ну і пакінуць тры прадметы: фізкультуру, труды і ОБЖ. Талковая была б рэформа вышэйшай адукацыі.





У каментах слушна дадалі, што рэктары і выкладчыкі павінны хадзіць у балаклавах».













Сидячая акция солидарности студентов БГТУ. Фото «Отчислено»





Тем временем акции протеста и солидарности студентов продолжаются. Сегодня, в том числе, такие прошли в МГЛУ, БГТУ.