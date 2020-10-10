Возможно, Кремль поддержал Лукашенко из-за страха потерять российские военные объекты в Беларуси. Разбираемся, насколько они важны

проанализировал основные направления этого сотрудничества. Возможно, много лет спустя одна из сторон опубликует стенограммы переговоров, проходивших в эти дни, как в США опубликовали переговоры Билла Клинтона и Владимира Путина начала нулевых, но пока об аргументах можно только догадываться. Довольно очевидное объяснение — страх ухода Беларуси на Запад и в том числе сворачивание военного сотрудничества с Россией. Во всяком случае, на самом пике протестов произошла не только встреча Путина с Лукашенко в Сочи, но и визит Сергея Шойгу в Беларусь, а учения «Славянское братство» из небольших превратились в крупномасштабные. Специально для «Медузы» военный эксперт Егор Лебедок, автор телеграм-канала о военной безопасности Беларуси, подробноосновные направления этого сотрудничества.





Что происходит с российскими военными объектами в Беларуси? Может ли Россия без них обойтись?

Коротко





Зависимость ядерных сил России от этих объектов в последние годы снизилась. Но две стороны намерены продлить их совместное использование, а заключить новые соглашения надо до 7 июля 2021 года. При этом Лукашенко, скорее всего, получит за продление меньше, чем рассчитывал до выборов и последовавших массовых протестов в Беларуси.





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СССР оставил в наследие Беларуси два важных военных объекта, обеспечивающие функционирование стратегических ядерных сил. При этом у самой Беларуси такие силы отсутствуют: после распада СССР управление оставшимися на территории страны боеголовками было передано Москве, а в 1996 году они были выведены из Беларуси.





В стране осталась недостроенная новейшая на тот момент радиолокационная станция «Волга» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанция «Антей» 43-го узла связи ВМФ России. Соглашения России и Беларуси о порядке их использования и содержания вступили в силу 7 июня 1996 года. По этим соглашениям Беларусь на 25 лет передает России в бесплатное пользование землю и недвижимость этих объектов.





РЛС «Волга» (узел «Барановичи»). После ликвидации в 1997 году радиолокационной станции в Латвии, которая прикрывала важнейшие западное и северо-западное направления, «Волга» в белорусских Ганцевичах была спешно достроена, передана России в 2001 году и в 2003 году принята на вооружение. На тот момент станция была критически важным объектом системы предупреждения — без нее система СПРН имела «дыру» на важнейших направлениях.





Сейчас радиолокационная станция (РЛС) «Волга» —аванпост российской системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 «Амур», предназначенной для защиты Московской области. Эта станция может быть включена и в состав новой аналогичной системы ПРО А-235 «Нудоль». Кроме того, проект РЛС «Волга» изначально предусматривал опцию наведения противоракет, которую «отключили» по договору о ПРО между США и СССР от 1972 года. В связи с расторжением договора о ПРО эта функция вновь может быть активирована, если найдутся специалисты и возможность изготовить соответствующее оборудование для станции.





После принятия на боевое дежурство станций типа «Воронеж», находящихся на территории России, а также на фоне планов по введению в строй РЛС «Контейнер» важность «Волги» несколько снизилась.





Новые российские загоризонтные РЛС «Контейнер» расширяют поле радиолокации, но не являются заменой надгоризонтной РЛС «Волга»: первые слабо способны контролировать полет баллистических ракет, которые быстро покидают атмосферу над местом пуска; в то время как РЛС типа «Волга» как раз служат для обнаружения целей в высоких слоях атмосферы и ближнем космосе. Наводить противоракеты с помощью «Контейнеров» нельзя.

Зато на это способны РЛС «Воронеж-ДМ». Они созданы с учетом опыта строительства РЛС «Волга» и схожи по принципам работы. Это новые станции, которые также могут быть использованы для наведения противоракет. «Воронеж-ДМ» в Калининградской области позволяет перекрыть радиолокационное поле РЛС «Волга».

Впрочем, РЛС «Волга» нельзя назвать устаревшей по сравнению с «Воронежами»: она была модернизирована (с использованием относительно новых технологий, например радиофотоники) в тот период, когда шло строительство калининградской РЛС «Воронеж-ДМ», то есть в 2016–2017 годах. Таким образом, командование воздушно-космических сил России считало целесообразным дальнейшее сохранение «Волги» даже с учетом выхода на боевое дежурство РЛС «Воронеж-ДМ». В такой важной области, как предупреждение о ракетном нападении, всегда лучше иметь дублирующую станцию.









Радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах

Министерство обороны РФ





«Антей» (радиостанция «Вилейка»). 43-й узел связи ВМФ России недалеко от райцентра Вилейка оснащен радиостанцией «Антей», обеспечивающий связь с подводными лодками в Мировом океане. Он также имеет важное, но не столь критичное значение для России. При острой необходимости его функции могут быть заменены. Но с 2019 года военное руководство России решило несколько видоизменить или по крайней мере модернизировать узел. До ноября 2019 года там должен был быть установлен комплекс радиоэлектронного подавления «Самарканд» (установлен ли он в настоящее время, неизвестно — открытых сведений на этот счет нет).





Подобная модернизация узла за два года до истечения срока использования объектов позволяет заключить, что общая договоренность между Беларусью и Россией о продлении соглашений уже достигнута.





Переговоры о продлении соглашений. Российские военные объекты на территории Беларуси не имеют статуса военной базы. Недвижимое имущество и земельные участки под объектами Беларусь предоставила в пользование России без взимания всех видов налогов (кроме платежей, связанных с хозяйственной деятельностью). За это Россия безвозмездно предоставляет Беларуси военные полигоны для проведения боевых стрельб ПВО, информацию о ракетно-космической обстановке и содействует оснащению пунктов управления войсками ПВО Беларуси аппаратурой. В 1996 году Лукашенко сказал, что «только за уничтожение ганцевичской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси [странами НАТО] были обещаны 10 миллиардов долларов». Он и сейчас продолжает считать объекты в Беларуси критически важными для российской обороноспособности. «От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты», — говорил белорусский президент в конце 2019 года.





Соглашение о передаче объектов истекает в 2021 году, и сейчас стороны ведут переговоры о его продлении.





В соответствии с соглашениями одна из сторон — Беларусь или Россия — в случае нежелания продлить срок их действия должна была до 6 июня 2020 года письменно уведомить вторую сторону. Информации о таких уведомлениях не было. А накануне этого дня, 5 июня 2020 года, Министерство обороны Беларуси сообщило, что «в настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством Республики Беларусь». С тех пор не было информации ни о прогрессе в согласованиях, ни о принятом решении.





Насколько страны зависят друг от друга в смысле поставки вооружений? И кто из них зависит больше?

Коротко





Взаимодействие белорусского и российского военно-промышленных комплексов основано на связях времен СССР. За почти 30 лет основные направления сотрудничества кардинально не изменились, хотя, конечно же, появились новые продукты.





Беларусь поставляет в Россию в основном высокотехнологичную продукцию, которую российские предприятия используют для создания конечных образцов вооружений.

В обратную сторону идет как раз «конечный продукт».

Обе страны теоретически могли бы отказаться от такого сотрудничества, но это потребовало бы больших финансовых вложений и создания новых производств. Такие работы ведутся и в России, и в Беларуси, но реальных причин прекращать взаимные поставки нет.

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Поставки из Беларуси в Россию. 99 белорусских предприятий поставляют более 1800 наименований продукции для 255 оборонных предприятий России. В 2018 году это составляло около 15% всего оборонного заказа России.





Однако самые важные для России изделия поставляют лишь несколько предприятий.





БелОМО (прицелы для стрелкового оружия),

ОАО «Интеграл» (компоненты радиоэлектроники),

ОАО «Пеленг» (прицельные комплексы для БМП-3, танков Т-72Б3М и Т-80УЕ1, боевой машины поддержки танков «Терминатор-2» и других),

КБ «Дисплей» (мониторы специального назначения, в том числе для истребителя пятого поколения Су-57),

Минский завод колесных тягачей — МЗКТ (шасси для различных ракетных комплексов: подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и «Рубеж», оперативно-тактических «Искандер», берегового ракетного комплекса «Бал», артиллерийского комплекса «Берег», комплекса ПВО С-400 и многих других систем вооружений).

Теоретически Россия в состоянии заместить эту продукцию собственной. Однако по соотношению «цена/качество» белорусская продукция превосходит российские образцы.





Из-за санкций против России, которые запрещают поставки ей западных изделий военного и двойного назначения, не появятся и внешние конкуренты для белорусских предприятий. Таким образом, белорусская продукция еще долго будет присутствовать на российском рынке вооружений.





Так, в прошлом году на вооружение армии России были приняты специальные колесные шасси «Платформа-О» (КамАЗ) — аналог шасси МЗКТ. Но, по словам руководителя проекта Владислава Полонского, крупносерийное производство шасси этого семейства может начаться не раньше 2023 года, после создания необходимых производственных мощностей и выделения финансовых средств. По мнению ряда экспертов, в шасси «Платформа-О» есть технические уязвимости (например, к электромагнитному импульсу ядерного взрыва), так что для обеспечения конкурентоспособности российских шасси с белорусскими еще потребуется много работы.





Экспорт в Россию не полностью критичен для дальнейшей деятельности предприятий белорусского ВПК (тот же МЗКТ постоянно расширяет номенклатуру продукции военного назначения для белорусского рынка и экспорта в дальнее зарубежье).





Ежегодный экспорт белорусского военно-промышленного комплекса в Россию составляет около 250–300 миллионов долларов, то есть около 30% экспорта во все страны. Сумма относительно велика, но все же не критична для экономики Беларуси (для сравнения — суммарный экспорт услуг Парка высоких технологий, белорусской «Кремниевой долины», в 2019 году превысил два миллиарда долларов).









У белорусских вооружений есть и другие важные покупатели: экспорт военной продукции в Азербайджан можно оценить в 222,5 миллиона долларов в 2018 году и 115,4 миллиона долларов в 2019 году. В эту страну идут поставки не комплектующих или промежуточных изделий, как в Россию, а полностью готовых систем вооружений: ракетных систем залпового огня «Полонез», комплексов радиоэлектронной борьбы и т. д.





Поставки из России в Беларусь. Что касается армии Беларуси, то ее зависимость от российского оружия снижается. Во времена СССР в стране не было заводов, которые бы производили конечные средства поражения (БМП, танки, самолеты и т. п., даже не было собственного производства стрелкового оружия). Сегодня идут работы по созданию полного производства своих систем огневого поражения. Однако зависимость от России все еще критична в поставках и модернизации вооружений по всему спектру — от патронов до самолетов. С одной стороны, это обусловлено большими объемами вооружений, оставшихся в стране от СССР, которые может модернизировать только Россия, с другой — военно-политическими причинами: Беларусь никогда не пыталась полностью освободиться от «российской зависимости».





Ежегодный объем закупаемых вооружений, судя по непубликуемому импорту в Беларусь из России, составляет около 200–250 миллионов долларов и колеблется в зависимости от поставок больших партий вооружений. В 2019 году объем закупок был максимальным за пять лет: Беларусь приобрела самолеты Як-130, комплексы ПВО «Тор», четыре истребителя Су-30СМ и другую технику. Также в прошлом году Россия поставила в Беларусь некую неназванную продукцию на сумму около 270 миллионов долларов. Если это вооружения, то достаточно серьезные (сумма, например, сопоставима со стоимостью дивизиона С-400 для российской армии).





Цены российских вооружений для Беларуси близки к внутрироссийским. Например, из данных импорта следует, что стоимость одного Су-30СМ составила около 30 миллионов долларов, а российское Минобороны закупает эти самолеты по цене около 26 миллионов долларов; экспортная стоимость для других стран — около 90 миллионов. При этом изначально Александр Лукашенко хотел получить самолеты по цене вполовину меньшей, чем российское Минобороны. Стоит отметить, что Беларусь за поставленные самолеты еще не заплатила, а получила их в рамках кредитной линии на всю партию в 12 единиц.





Но вместе с политически мотивированными поставками существуют и политические ограничения на сотрудничество. Например, с 2017 года Россия так и не продала Минску ракетные комплексы «Искандер», хотя поставила эти системы другому союзнику по ОДКБ — Армении. В то же время Беларусь так и не продала российским компаниям свои предприятия ВПК (в частности, тот же МЗКТ). Это не признак предвзятости Беларуси к России, а следствие отрицания Минском крупной частной собственности как понятия. Система власти Лукашенко выстроена на госсобственности, через которую идет управление не только финансовыми потоками, но и социальными процессами в государстве.





Как события в Беларуси могут повлиять на военную кооперацию (если Лукашенко надолго останется у власти)?

Коротко





Влияние России не просто усилится. Москва теперь фактически претендует на руководство внешней и военной политикой Беларуси.





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Переговоры по военным вопросам в последние годы были связаны с так называемой углубленной интеграцией, которую Москва навязывала Минску. В 2013 году Россия хотела разместить в Беларуси авиационную базу, но Лукашенко в то время выступил против ее создания (дабы не нарушать «имидж миролюбивой страны»). Был найден «компромиссный вариант»: до 2014 года российские военные самолеты базировались на белорусских аэродромах. Впоследствии такая практика прекратилась и к вопросу военной базы не возвращались, по крайней мере на уровне разработки правовых документов.





Длительное (началось еще в декабре 2018 года) обсуждение вопроса о продлении сроков аренды РЛС «Волга» и радиостанции «Антей» тоже было связано не с некими техническими вопросами, а сугубо с финансово-политическими. Лукашенко пытался выторговать для себя как можно лучшие условия продления аренды и, видимо, хотел сместить обсуждение на период после выборов, полагая, что тогда он будет менее уязвим. Но уязвимость в итоге только возросла.





Ситуацией воспользовался Владимир Путин. Фактически он взял под свой контроль внешнюю политику Беларуси (по крайней мере, в отношениях с Западом). Он ведет переговоры по ситуации в Беларуси с лидерами стран ЕС, а Лукашенко общается только с ним.





После встречи Лукашенко и Путина 14 сентября в Сочи начались попытки России взять под контроль военную сферу страны. Это очень хорошо проявилось в ситуации с учениями «Славянское братство» на территории Беларуси. Из малых учений (планировалось участие до 1500 человек с трех сторон, в том числе Сербии, которая в итоге отказалась прислать своих военнослужащих) контртеррористической направленности они превратились фактически в общевойсковые учения с применением российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22 (до 6000 военнослужащих с двух сторон). Решение об изменении масштаба и замысла было принято после визита в Беларусь военной делегации министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу 16 сентября 2020 года.





В учениях «Славянское братство» приняли участие три батальонные тактические группы ВДВ России (всего до 1000 человек и до 100 единиц техники). Одна группа совершила беспосадочный перелет из России и осуществила десантирование с техникой на полигоне «Брестский». Этот эпизод учений продемонстрировал, что российские войска могут прибыть в Беларусь в пределах нескольких часов. Это сигнал и для НАТО, и для белорусов.





На встрече с Лукашенко Путин отметил, что белорусско-российские учения запланированы таким образом, что будут проходить почти каждый месяц. Все больше военно-политических экспертов приходят к выводу, что Россия будет наращивать свое присутствие в Беларуси подобно тому, как США ведут себя в Восточной Европе. Вместо создания постоянных военных баз — непрерывные учения, во время которых в стране постоянно находятся российские войска. Так можно не только более-менее постоянно контролировать внутриполитические события, но и заставлять НАТО вести себя аккуратнее на границе.