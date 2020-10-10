ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пранкеры Вован и Лексус признались, что прикинулись Тихановской на заседании парламента Дании

10.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как им удалось попасть на закрытое мероприятие, пока остается загадкой.

Вместо экс-кандидата в президенты Беларуси оппозиционерки Светланы Тихановской в заседании парламента Дании 6 октября участвовали российские скандальные пранкеры Вован и Лексус. Об этом Владимир Кузнецов, он же Вован, заявил в комментарии "РИА.Новости".



- Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем, - сказал Кузнецов.

Речь идет об инциденте, который произошел 6 октября. Так, заседание  внешнеполитического комитета парламента Дании проходило в онлайн-формате. Участники встречи обсуждали вопросы политической ситуации в Беларуси.

С самого начала у участницы мероприятия белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть. Спустя 40 минут участники комитета заподозрили что-то неладное и решили связаться с коллегами Тихановской. Тогда выяснилось, что вместо Тихановской с ними общался неизвестный. 

Кто такие Вован и Лексус?

Пранкер Vovan (Владимир Кузнецов) – стал популярным благодаря розыгрышам Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской и Анастасии Волочковой.

Пранкер Lexus (Алексей Столяров) – получил известность благодаря розыгрышам Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана, Джона Маккейна, Йенса Столтенберга, Михаила Горбачева, Игоря Коломойского и других.

Кузнецова и его коллегу подозревают в работе на ФСБ. Оба утверждают, что самостоятельно выбирают своих "жертв" и не нуждаются в подобном сотрудничестве. В 2015 году президенту России Владимиру Путину пришлось лично извиняться перед Элтоном Джоном за выходку пранкеров.

Юридическая оценка пранка не несет за собой какой-либо жесткости. Автора розыгрыша очень сложно привлечь по какой-либо из уголовных статей. Эксперты сходятся во мнении, что максимальное наказание, которое грозит потенциальному исполнителю – это административная ответственность по статье "хулиганство".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как им удалось попасть на закрытое мероприятие, пока остается загадкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что произошло с рублем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика