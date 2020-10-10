|
В Самарканде руководителей на неделю пересадили на общественный транспорт
Источник материала: Партизан
В Самарканде глава области поручил своим подчинённым неделю поездить на общественном транспорте, сообщает УзА.
В администрации Самаркандской области был обсужден вопрос о дальнейшем улучшении транспортного обслуживания населения.
Глава области Эркинжон Турдимов поручил своим заместителям ездить в течение недели на автобусе и такси, чтобы изучить состояние транспортного обслуживания населения.
"Заместитель главы региона А.Шукуров в соответствии с данным поручением немедленно приступил к изучению ситуации в роли пассажира городского автобуса", - отмечается в сообщении.
В соцсетях уже распространились фото с заместителем хокима, сидящем в автобусе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Самарканде глава области поручил своим подчинённым неделю поездить на общественном транспорте, сообщает УзА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)