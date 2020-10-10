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В Самарканде руководителей на неделю пересадили на общественный транспорт

10.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Самарканде глава области поручил своим подчинённым неделю поездить на общественном транспорте, сообщает УзА.



В администрации Самаркандской области был обсужден вопрос о дальнейшем улучшении транспортного обслуживания населения.


Глава области Эркинжон Турдимов поручил своим заместителям ездить в течение недели на автобусе и такси, чтобы изучить состояние транспортного обслуживания населения.

"Заместитель главы региона А.Шукуров в соответствии с данным поручением немедленно приступил к изучению ситуации в роли пассажира городского автобуса", - отмечается в сообщении.

В соцсетях уже распространились фото с заместителем хокима, сидящем в автобусе.
 
 
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В Самарканде глава области поручил своим подчинённым неделю поездить на общественном транспорте, сообщает УзА.
 
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