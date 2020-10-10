Плакала ли Тихановская на шее у Лукашенко? Отвечает Павел Латушко

На совещании Александра Лукашенко c силовиками и губернаторами "по актуальным темам" одной из таких тем неожиданно стала история с отъездом из Беларуси Светланы Тихановской. "Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", – заявил Лукашенко, имея в виду "спасение" от протестующих, которые в ночь после выборов якобы хотели поджечь штаб оппозиции. Лукашенко также сказал, что лично распорядился, "и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов" и отдали Тихановской. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – отметил Лукашенко.





Однако и Тихановская, и ее соратники с первого дня говорили, что покинуть Беларусь ее заставили. Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Анна Красулина рассказывала, что Тихановскую власти поставили перед выбором: либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну.





Кроме того, Лукашенко снова говорил о конституционной реформе в Беларуси. Он предложил вынести эти вопросы на Всебелорусское народное собрание. Платформа "Голос", следившая за честностью выборов, объявила, что создает инструмент для того, чтобы четко сформулировать реальные предложения граждан для новой Конституции и собрать их на единой прозрачной платформе.





— Светлана Тихановская плакала на шее у Александра Лукашенко, как он сегодня сказал, или как это все было?





— Это то же самое, что меня вскормил грудью лично Лукашенко, поэтому все эти истории недостойны того, чтобы комментировать. [В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко, говоря о белорусской творческой интеллигенции, несогласной с его режимом, в частности об актерах Купаловского театра, директором которого был Павел Латушко, сказал: "Я их левой сиськой всех выкормил. Понимаете, я их вырастил всех" – НВ].





Я думаю, что надо только прокуратуре уточнить, какой из директоров государственных предприятий выделил из государственного предприятия 15 тысяч долларов США и передал их якобы кому-то. Вот это уже сто процентов основание для импичмента. Но зачем объявлять импичмент нелегитимному президенту. Он и так нелегитимен.





— Вас Лукашенко грудью не кормил, Тихановская на плече у него не плакала, правильно я вас понял?





— Абсолютно.





— Теперь про Конституцию. Об этом говорили после встречи с Путиным. Молчание было долгим, но лед тронулся. Народное обсуждение Конституции, которое предлагает Лукашенко, как вы представляете себе, что это означает на практике?





— Прежд всего мы должны четко понять, что проводить конституционный референдум в такой обстановке, когда в тюрьмах находятся политические заключенные, когда не расследовано ни одно уголовное преступление со стороны правоохранительной системы, со стороны тех лиц, которые фальсифицировали выборы – в такой атмосфере возможно вообще проводить демократический процесс? Я думаю, ответ абсолютно ясен: невозможно.





Первичным являются новые демократические выборы. У нас сегодня нелегитимный глава государства, нелегитимная власть. Нелегитимная власть не может проводить никаких конституционных реформ.





— Дело в том, что есть еще Москва и списывать ее со счетов невозможно в этой истории. Многократно Путин произносил одну и ту же формулу: "Лукашенко может уйти, но только в результате конституционной реформы". То есть чтобы это было не через улицу и давление, а через институты, которые легитимны. Другого выхода, кроме как смена Конституции и референдум, получается, нет, для того чтобы все стороны спокойно сказали: окей. Или я неправ?





— Мы знаем из истории современной Беларуси о референдуме 1996 года, когда Александр Лукашенко его использовал в обратную сторону: он просто продлил себе еще дополнительно два года нахождение у власти. Никто не задумывался о том, что у него могут быть свои собственные планы.





Москва может иметь свои планы, а Лукашенко, как всегда, может иметь свои. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными к подобным инициативам.





— То есть он может обмануть, вы думаете?





— Абсолютно обмануть. И никакие всебелорусские собрания не являются легитимными органами для того, чтобы принимать решения по проектам изменения Конституции. Например, платформа "Голос" подтвердила легитимность Координационного совета полумиллионным голосованием. И мы, конечно же, будем предлагать свое видение, свои принципы Конституции. Мы, конечно, можем уже спрогнозировать, что они не будут учтены, поэтому наша главная цель сегодня, используя платформу "Голос", показать, что нынешняя власть не вправе ставить вопрос на конституционный референдум, на принятие новой Конституции.





Если же власть пойдет на это, то мы предложим свои принципы, свои подходы. Но первичным является то, что мы никогда не уйдем от этого подхода. Должны состояться новые демократические выборы в стране. Только легитимная власть может ставить вопрос о референдуме, о принятии новой Конституции.





— Ваша точка зрения понятна. Я не знаю, хватит ли вам сил для того, чтобы убедить сейчас Лукашенко принять этот режим.





— У меня лично не хватит – у общества хватит, поэтому мы будем проводить альтернативное голосование, альтернативный подсчет голосов. Так, как делала система "Голос" в ходе последней избирательной кампании. Мы получим реальную картину в стране.





Но я уверен, что до референдума не дойдет. Общество настолько устало от этой ситуации, настолько уже не готово принимать эту власть, поэтому общество выскажет своими действиями, своим протестом, манифестациями несогласие с проведением подобного референдума.





Разве может Ермошина [глава ЦИК Беларуси – НВ] проводить какой-либо референдум? Разве могут те участковые комиссии, которые сфальсифицировали, которые не показали итоговые протоколы на выборах, разве они вправе легитимно проводить всенародное голосование? Нет – ответ абсолютно ясен. Зачем уже ввязываться в этот процесс – бессмысленный и безрассудный.





— Если вдруг будет назначен этот референдум и в Конституции будут такие положения, которые покажут, что Лукашенко может еще раз остаться на один или два срока, то что, думаете, будет на улице?





— Я думаю, что улица показывает своим выходом то, как она реагирует на подобные предложения власти, на то, что власть уже нелегитимна. Улица будет демонстрировать это все ярче и больше. Опять же, мы понимаем, что страна находится в очень серьезном экономическом кризисе внутреннем и внешнеполитическом кризисе. Если мы действительно задумаемся о том, что происходит в нашей стране, если мы хотим жить в нормальном государстве, главным условием, определяющим моментом является уход от власти Лукашенко.





— Что сейчас делать белорусам применительно к предложению Лукашенко предлагать свои варианты изменения в Конституции?





— Мы предлагаем всем следить за платформой "Голос", Координационный совет будет взаимодействовать с платформой "Голос", мы предложим свои варианты действий. Прежде всего, еще раз говорю, это несогласие на проведение конституционного референдума. Первичным является проведение выборов. Следующие шаги мы будем представлять на платформе "Голос". Пожалуйста, следите за нашими информационными ресурсами.