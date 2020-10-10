ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле метро «Могилевская» появится транспортный хаб

10.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На Партизанском проспекте возле станции метро «Могилевская» создадут транспортный хаб. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии, передает Telegram-канал «Минск. Официально».

Планируется развести потоки для улучшения логистики при посадке и высадке пассажиров. В частности, будет обустроен карман для общественного транспорта. Одну платформу отведут под автобусы и троллейбусы, другую — под маршрутки. Такое решение позволит им не мешать друг другу и основному потоку транспорта. Хаб будет с двух сторон: на въезд и выезд из города.

Александр Дорохович рассказал, что Партизанский проспект сильно загружен: каждый день через него въезжают в столицу 58 тысяч машин, в то время как со всех направлений в Минск прибывают 180 тысяч авто. Также проспект используют большегрузы и другая тяжелая техника, плюс он востребован среди пассажиров — здесь и конечная станция метро, и выезд в сторону двух областных центров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Партизанском проспекте возле станции метро «Могилевская» создадут транспортный хаб. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус ввозил три литра алкоголя. Таможня не пропустила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика