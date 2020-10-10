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Возле метро «Могилевская» появится транспортный хаб
Источник материала: Onliner
На Партизанском проспекте возле станции метро «Могилевская» создадут транспортный хаб. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии,
Планируется развести потоки для улучшения логистики при посадке и высадке пассажиров. В частности, будет обустроен карман для общественного транспорта. Одну платформу отведут под автобусы и троллейбусы, другую — под маршрутки. Такое решение позволит им не мешать друг другу и основному потоку транспорта. Хаб будет с двух сторон: на въезд и выезд из города.
Александр Дорохович рассказал, что Партизанский проспект сильно загружен: каждый день через него въезжают в столицу 58 тысяч машин, в то время как со всех направлений в Минск прибывают 180 тысяч авто. Также проспект используют большегрузы и другая тяжелая техника, плюс он востребован среди пассажиров — здесь и конечная станция метро, и выезд в сторону двух областных центров.
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На Партизанском проспекте возле станции метро «Могилевская» создадут транспортный хаб. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во...
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