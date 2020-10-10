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Белорус ввозил три литра алкоголя. Таможня не пропустила
Источник материала: Onliner
Читатель Onliner Сергей рассказал о случае на пункте пропуска «Каменный лог», что у границы с Литвой. Молодой человек возвращался из Вильнюса, с собой у него были бутылки алкоголя — литр крепкого и два слабого. Вроде как все по нормам ввоза. Однако алкоголь пришлось оставить на нейтральной территории.
Алкоголь был из Duty Free в легко узнаваемом пакете. По словам читателя, сперва сотрудница таможни пропустила его. За Сергеем был другой человек с литром виски — его остановили, а после этого обратились и к нашему читателю. Молодым людям принесли декларации. После заполнения им сказали, что «ввоз в страну алкоголя временно запрещен». Сергей говорит: таможенники не сразу определились, что делать дальше. В итоге оформили возврат алкоголя.
Белорусов довели до «будки» и сказали выбросить алкоголь в мусорные баки. Их молодые люди не нашли, и бутылки пришлось оставить в лесу на нейтральной полосе.
О проблемах с ввозом в Беларусь товаров из-за границы сообщают многие путешественники. Onliner направил в Государственный таможенный комитет следующие вопросы:
Мы опубликуем ответы таможни сразу после их получения.
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Читатель Onliner Сергей рассказал о случае на пункте пропуска «Каменный лог», что у границы с Литвой. Молодой человек возвращался из Вильнюса, с собой у него были...
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