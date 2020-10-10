ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

49% владельцев iPhone в США думают, что их смартфон уже поддерживает 5G

10.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Организация Global Wireless Solutions провела занятное исследование о 5G. Оказалось, 49% владельцев iPhone считают, что их смартфон работает с сетями пятого поколения. На самом же деле ни один iPhone на данный момент не поддерживает 5G.

Впрочем, владельцы смартфонов других производителей тоже не особо осведомлены о технических возможностях девайсов. Так, 29% пользователей смартфонов всех брендов признались, что не знают, поддерживает ли их устройство 5G. Среди тех, кто купил смартфон в нынешнем году, показатель «незнаек» составил 24%. А 38% респондентов из пяти тысяч опрошенных даже не в курсе, предлагает ли их оператор сотовой связи 5G.

Премьера iPhone с поддержкой сетей пятого поколения ожидается в ближайший вторник. Предположительно компания представит четыре модели iPhone, и как минимум флагманские модификации будут работать с 5G.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
45 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1900 р.
40 предложений
Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
15 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1260 р.
33 предложения
Смартфон Apple iPhone XR 64GB (черный)
69 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
1630 р.
39 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация Global Wireless Solutions провела занятное исследование о 5G. Оказалось, 49% владельцев iPhone считают, что их смартфон работает с сетями пятого поколения. На самом же...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посади дерево: "День озеленения" проходит по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика