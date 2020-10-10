49% владельцев iPhone в США думают, что их смартфон уже поддерживает 5G

Источник материала: Onliner

Организация Global Wireless Solutions провела занятное исследование о 5G. Оказалось, 49% владельцев iPhone считают, что их смартфон работает с сетями пятого поколения. На самом же деле ни один iPhone на данный момент не поддерживает 5G.

Впрочем, владельцы смартфонов других производителей тоже не особо осведомлены о технических возможностях девайсов. Так, 29% пользователей смартфонов всех брендов признались, что не знают, поддерживает ли их устройство 5G. Среди тех, кто купил смартфон в нынешнем году, показатель «незнаек» составил 24%. А 38% респондентов из пяти тысяч опрошенных даже не в курсе, предлагает ли их оператор сотовой связи 5G.

Премьера iPhone с поддержкой сетей пятого поколения ожидается в ближайший вторник. Предположительно компания представит четыре модели iPhone, и как минимум флагманские модификации будут работать с 5G.