|
49% владельцев iPhone в США думают, что их смартфон уже поддерживает 5G
Источник материала: Onliner
Организация Global Wireless Solutions
Впрочем, владельцы смартфонов других производителей тоже не особо осведомлены о технических возможностях девайсов. Так, 29% пользователей смартфонов всех брендов признались, что не знают, поддерживает ли их устройство 5G. Среди тех, кто купил смартфон в нынешнем году, показатель «незнаек» составил 24%. А 38% респондентов из пяти тысяч опрошенных даже не в курсе, предлагает ли их оператор сотовой связи 5G.
Премьера iPhone с поддержкой сетей пятого поколения ожидается в ближайший вторник. Предположительно компания представит четыре модели iPhone, и как минимум флагманские модификации будут работать с 5G.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация Global Wireless Solutions провела занятное исследование о 5G. Оказалось, 49% владельцев iPhone считают, что их смартфон работает с сетями пятого поколения. На самом же...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)