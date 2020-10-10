Люблю своего партнера, но с удовольствием засматриваюсь на других. Это нормально?

Источник материала: Onliner Хотеть другого человека, когда ты в отношениях, — аморально? Это значит, что мои отношения обречены? Все дело в собственной неуверенности? Если мне нравятся другие люди, это измена? Стоит ли говорить об этом напрямую своему партнеру? Может ли быть такое, что страсть к другим никак не влияет на любовь к партнеру? Я не дорожу отношениями? Ну и главное — укрепляет ли хороший «левак» ваш пошатнувшийся брак. Говорим об этом с психотерапевтом Владленом Писаревым.

Вообще, история может быть про очень разные вещи. Существует процесс наблюдения как таковой, любопытство и интерес к чему-то. «Оу, как круто одета эта девочка!», «Кроссовки какие крутые!», «Кажется, я видела его на дне рождении своей подружки… Или не его?», «Блин, как же классно она улыбается!». Очень часто это про процессы доминирования, про неосознаваемую конкуренцию. Когда мы слышим какой-то вызов. «А зачем делать лицо таким сложным?».

В общем, надо сразу развести мотивацию. Одно дело, когда вы просто смотрите на человека. Другое — когда вы не просто смотрите на человека, а думаете про возможность секса или отношений с ней/ним. Тогда это уже другой интерес, это про сексуальность, привлекательность, это уже про измену. И именно тут появляется оправданная ревность. Поэтому важно с этим разобраться. Уточнить, с каким интересом партнер смотрит. Потому что излишняя ревность токсична для отношений.

Если рассуждать на уровне «почему со мной это происходит: ведь женщина/мужчина у меня вроде есть, общаемся классно, секс — супер, а не засматриваться на других не выходит?», разговор несколько иной.

Существуют две генетические программы, связанные с отношениями. Моногамная и полигамная. Это у каждого. Соответствующие потребности — тоже. И когда работает моногамная программа, полигамная не отключается автоматически.





— То есть человек в принципе может думать об этом. Нормальный процесс для любого. Вопрос только в том, что он будет делать. Каждый сам выбирает, в какой программе ему существовать. Если для меня важно сохранять верность, я предпочитаю моногамную программу, мне важно не поддерживать все полигамное в себе. Чего-то захотелось — напомнил себе, что у меня есть отношения, и остановился. Ну там бес попутал и все такое. У всех бывает, — отмечает психотерапевт.

— Вторая версия — если я постоянно начинаю смотреть с интересом на других. Значит, в моих отношениях не все хорошо. Оттого и включается поиск нового партнера. Тогда хорошо бы задуматься: а что в нашей паре происходит? Мне что-то не нравится. А что с партнером? Очевидно, его тоже что-то не устраивает, и нам нужно поработать над отношениями, а не искать кого-то. Для меня отношения — это всегда ценность. Только если ничего не получается, тогда мы расстаемся, и после этого я могу искать нового партера.

Еще один важный момент — сила привычки. Мозг привыкает ко всем одинаковым событиям. Они теряют ценность, привлекательность и интерес. Начинает чего-то недоставать. Мы перестаем находить что-то в отношениях и пытаемся получить эту энергию извне. Это про «хороший „левак“, который укрепляет брак». Человек возбуждает интерес вне отношений, потом возвращается с ним обратно и пытается повторить нечто подобное уже с постоянным партнером.

Писарев считает, что способ странный. Может, и работает, но работает криво.





— То есть когда начался ливень, можно укрыться от дождя под зонтом, а можно целлофановым пакетом закрыть голову: вроде и капает меньше, и зонт не нужен, но разница очевидна. Нельзя говорить, что способ с «леваком» нерабочий. Он просто очень дорогой. И это не только про возможность того, что партнер узнает и возникнет угроза разрыва отношений. Ведь в основе всего — измена партнеру, а вы вроде как оговаривали изначальную верность, начинаются вопросы к себе. Отношение к жизни у людей может быть разным, но большинство старается выполнять те правила, которые они считают правильными, хорошими для себя. Если человек их нарушает, это про чувство вины. Потом начинаются самооправдания. Оправдал — можно делать снова, потом опять оправдывать. И так по кругу. Так себе история.

На самом деле альтернатив «леваку» для «подогрева эмоций» хватает: можно пойти на терапию, можно обсудить это с кем-то, почитать в книгах, посмотреть в фильмах, театре. Это то, что волнует людей давно, материала хватает. В общем, каким-то образом поискать решение проблемы, подумать: что-то мы в своей паре потеряли…

Если партнеры ничего не будут с этим делать, отношения почти наверняка обречены. Потеря контакта, трансформация взаимного интереса в сожительство убивает важные эмоциональные вещи. Такие отношения могут легко завершиться. Они уже в зоне риска. Вы видите других людей, начинаете сравнивать с ними своего человека. И там, а не здесь, как-то ярче и свободнее.

— Еще один странный способ регулировать сложные отношения — это подключать к ним еще кого-то, третьего. Профессионалы называют такое «триангуляцией». Как человек это видит: если мой партнер мне чего-то недодает, я компенсирую это с другим и, будучи удовлетворенным/удовлетворенной, спокойно стану жить себе дальше. Отношения в паре стали нестабильны. Появляется кто-то третий — и за счет него все становится более прочным, он как бы уравновешивает. Но насколько крепкой получается конструкция этих отношений? Крыша у дома падает, а люди вместо капитального ремонта просто подпирают ее какой-то найденной на пустыре балкой.





Рано или поздно факт наличия третьего человека вскрывается. И тогда вся система начинает разваливаться. Странный такой способ — работает вроде, но...

— Когда мы, будучи в отношениях, начинаем засматриваться на других, когда появляются любые сигналы неблагополучия, очень важно понять, для чего нам в принципе нужны отношения. Если есть четкое осознание этого, человек легко может разобраться: удовлетворяет его запросы жизнь в паре или нет? Затем он пытается разобраться со своим партнером и в результате принимает решение о продолжении или прекращении отношений. Если слово «осознанность» вас прилично достало, то, простите, разговор все-таки про нее. Главное в жизни — разобраться в себе и понимать желания: свои и партнера. Если понимания нет, все очень сложно. Можно получать от жизни много всего и даже не понимать, хорошо вам от этого или нет.

Отношения, говорит Писарев, не что-то мертвое. Они всегда развиваются. Потому что и люди развиваются. Ну, в идеальной ситуации. Если пара поженилась, когда обоим было по 20, то спустя 10 лет поменялись и он, и она. Люди могли стать очень разными. А когда люди становятся очень разными, может получиться так, что у них не остается причин быть вместе. Отношения исчерпывают себя и заканчиваются.

Потому и не стоит относиться к ним как к чему-то статичному. Штамп или договоренность не означают, что до конца ваших дней ничего никогда не изменится. Важно понимать, как меняются потребности партнера. Если одному хорошо так, а другому иначе, отношения невозможны.

— Возвращаясь к основной теме... Если вы засматриваетесь на других людей, чисто юридически это, конечно же, не измена. Ну, для большинства. Хотя в идеальном мире при начале отношений паре стоит обговорить, что такое измена в представлении обоих. В чьей-то голове случайный секс может и не быть изменой, а в чьей-то ею считается любая необозначенная переписка.

Как мы уже поняли, интерес к другим людям — скорее всего, результат какого-то дефицита в имеющихся прямо сейчас отношениях. Психологи советуют разбираться в корне, а не в верхушке. То есть не стоит заявлять, мол, я хочу тебе изменить. Лучше попытаться обсудить ваши дела — предпосылки, по сути.

Итого: что делать? Много лучше в отношениях разговаривать, нежели идти сразу на измену. Идеальная и честная история — это когда вы сначала заканчиваете отношения, а потом начинаете сексуальные или другие пробы с новым человеком, а не наоборот. Это эмоционально лучше для обоих участников процесса. Вы же когда-то выбрали этого человека, он был важен для вас. Хорошо бы беречь ценных людей: себя, партнера.