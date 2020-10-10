Почему так хочется есть до и во время менструации? Гинеколог объясняет

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Многие женщины жалуются, что предменструальный синдром и сама менструация сопровождаются неконтролируемыми приступами голода. О том, почему так бывает и как с этим бороться, рассказала акушер-гинеколог Анна Корбан.



Анна Корбанакушер-гинеколог, эндокринолог клиники женского здоровья EVACLINIC

— Менструальный цикл у женщины делится на две фазы, между ними происходит овуляция. В эти периоды организм женщины ведет себя по-разному. Причина — в гормонах. За формирование первой фазы отвечают эстрогены, вторая фаза менструального цикла регулируется прогестероном. В первой фазе женщина полна энергии, она активна, ей хочется выглядеть сногсшибательно. Природой заложено, что в этот период организм готовится к овуляции, то есть женщина готова забеременеть.

Во второй фазе менструального цикла в женском организме в организме формируется все для наступления беременности, но, конечно, чаще всего это не происходит. Заметно замедляется обмен веществ, задерживается жидкость, может появляться отечность, мешки под глазами. Женщинам становится сложнее контролировать количество и качество потребляемой еды. И причина снова-таки в гормонах. Есть мнение, что эстрогены способствуют выработке серотонина (гормона счастья), чего нельзя сказать о прогестероне. Поэтому во второй фазе женщине так хочется чем-то подсластить жизнь. Кроме того, различные гамбургеры, пирожные, шоколадные батончики уменьшают стресс.



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Что делать, чтобы не переедать во время менструации?

Акушер-гинеколог дает несколько практических советов.

Сократите количество соли — это поможет избежать отеков. Увеличьте количество овощей в меню.

Ешьте «правильный» сахар. Многих женщин в это время тянет на сладости. Обманите свой организм, пусть он получит глюкозу из сложных углеводов. Ешьте цельнозерновой хлеб, злаки, фрукты. Чтобы легче переносить ограничения в еде психологически, можно позволить себе немного более полезных сладостей — натуральный мармелад, пастилу, одну зефирку, горький шоколад.

Запаситесь сыром, рыбой, орехами. Чтобы справиться с нервным напряжением в этот период, в организме должно вырабатываться достаточное количество гормона серотонина. Ваша задача обеспечить себя строительным материалом для его синтеза с помощью питания. Эти продукты богаты нужными в этот стрессовый период для организма аминокислотами.

Пейте травяные чаи из ромашки, тысячелистника, ноготков или мелиссы. Они помогут снизить раздражительность и депрессивность. Если сильно «накрывает» — примите настойку валерианы. От крепкого черного чая, кофе, алкоголя лучше отказаться, так как они могут усугубить перепады настроения.

Найдите альтернативные источники успокоения. Это может быть все, что угодно: медитация, любые расслабляющие процедуры для тела. Занимайте себя: вяжите, вышивайте, бегайте, гуляйте, плавайте. Одним словом, подслащайте жизнь эмоциями, а не сахаром.

Если перепады настроения резкие и они сопровождаются плохим самочувствием, постоянной утомляемостью — обратитесь к врачу-гинекологу. Это может говорить о том, что с вашим гормональным фоном не все в порядке.