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Умер звезда российского футбола Василий Кульков
Источник материала: Навiны
В возрасте 54-х лет скончался чемпион СССР и дважды Португалии Василий Кульков.
В 2019-м стало известно о том, что у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Сегодня стало известно, что Василия не стало.
За свою профессиональную карьеру защитник выступал за «Спартак» из Орджоникидзе и Москвы, португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», «Зенит» и «Крылья Советов».
Провел 20 матчей за сборную СССР и 21 — России. В 1993-м стал одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати».
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В возрасте 54-х лет скончался чемпион СССР и дважды Португалии Василий Кульков.
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