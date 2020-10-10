Умер звезда российского футбола Василий Кульков

В возрасте 54-х лет скончался чемпион СССР и дважды Португалии Василий Кульков.





В 2019-м стало известно о том, что у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Сегодня стало известно, что Василия не стало.

За свою профессиональную карьеру защитник выступал за «Спартак» из Орджоникидзе и Москвы, португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», «Зенит» и «Крылья Советов».

Провел 20 матчей за сборную СССР и 21 — России. В 1993-м стал одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати».