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Умер звезда российского футбола Василий Кульков

10.10.2020 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 54-х лет скончался чемпион СССР и дважды Португалии Василий Кульков.

Умер звезда российского футбола Василий Кульков

В 2019-м стало известно о том, что у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Сегодня стало известно, что Василия не стало.

За свою профессиональную карьеру защитник выступал за «Спартак» из Орджоникидзе и Москвы, португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», «Зенит» и «Крылья Советов».

Провел 20 матчей за сборную СССР и 21 — России. В 1993-м стал одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати».

 

 
 
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В возрасте 54-х лет скончался чемпион СССР и дважды Португалии Василий Кульков.
 
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