Тихановская поддержала беларусок и международные женские марши в солидарность

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская преддверие анонсированного сегодня Международного женского марша поддержала белорусских женщин и всех женщин мира, которые пройдут маршами в 22 городах планеты в знак солидарности со сторонниками перемен во всем мире.

«Дорогие мои беларуски! Матери, дочери, сестры, бабушки, внучки – я безгранично благодарна вам за смелость и непреклонность, которые вы проявляете в борьбе за свое право жить в родной стране свободно. Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси», - заявила Тихановская.

«В эту субботу вы не будете одни. Женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать вас. Я приглашаю присоединиться и остальные страны. Нас много, и вместе мы в силах изменить мир», - призвала Светлана.