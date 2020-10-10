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В Минске остались послы только двух стран ЕС — Австрии и Италии

10.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники. Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, дипломатический скандал вспыхнул 2 октября, когда МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Глава МИД Польши при этом заявил, что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь шла не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил и требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.

Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Великобритания и Румыния. О таком же намерении сообщили в Словакии.

9 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем перспективы отношений между Беларусью и ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники. Остальные послы стран ЕС...
 
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