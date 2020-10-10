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Пенсионер не смог выбраться из колодца и пробыл там сутки

10.10.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пенсионера, который спустился в колодец и не смог оттуда выбраться самостоятельно. О происшествии в деревне Ямица Житковичского района сообщает сайт МЧС.

Звонок с просьбой о помощи поступил 9 октября в 12:25. Подразделение спасателей прибыло к частному дому. На его территории имеется колодец, где на глубине порядка четырех метров находился человек. Выяснилось, что он пробыл там примерно сутки. Мужчину извлекли специальным оборудованием.

Пострадавшего передали медикам. После осмотра его госпитализировали.

 
 
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пенсионера, который спустился в колодец и не смог оттуда выбраться самостоятельно. О происшествии в...
 
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