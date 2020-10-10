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Пенсионер не смог выбраться из колодца и пробыл там сутки
Источник материала: Onliner
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пенсионера, который спустился в колодец и не смог оттуда выбраться самостоятельно. О происшествии в деревне Ямица Житковичского района
Звонок с просьбой о помощи поступил 9 октября в 12:25. Подразделение спасателей прибыло к частному дому. На его территории имеется колодец, где на глубине порядка четырех метров находился человек. Выяснилось, что он пробыл там примерно сутки. Мужчину извлекли специальным оборудованием.
Пострадавшего передали медикам. После осмотра его госпитализировали.
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли пенсионера, который спустился в колодец и не смог оттуда выбраться самостоятельно. О происшествии в...
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