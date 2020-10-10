ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ предупредила водителей об ухудшении условий на дорогах

10.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Госавтоинспекция опубликовала предупреждение для водителей в связи с туманами в выходные, синоптики также предупредили о возможных дождях и ухудшении видимости. 

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
В ГАИ напомнили водителям, сколько стоит не уступить дорогу пешеходам

"Если вы оказались в полосе тумана или сильного дождя, то не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Выбирайте сдержанный тип вождения, с избежанием резких торможений и перестроений", предупредили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также напомнили, что при ухудшении погодных условий и недостаточной видимости самым опасным маневром является обгон. В тумане от него лучше отказаться, сказали в ГАИ. 

"При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования, когда полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием. Причем, следует избегать торможения "на юз", а прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем", посоветовали инспекторы.

Кроме того, автомобилистам надо вести машину осторожнее вблизи пешеходных переходов. До 12 октября Госавтоинспекция продолжает республиканскую профилактическую акцию "Пешеход" на дорогах страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходные синоптики прогнозируют туманы и осадки, в связи с чем автомобилистам советуют быть внимательнее и соблюдать ПДД.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске остались послы только двух стран ЕС — Австрии и Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика