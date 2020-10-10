ГАИ предупредила водителей об ухудшении условий на дорогах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Госавтоинспекция опубликовала предупреждение для водителей в связи с туманами в выходные, синоптики также предупредили о возможных дождях и ухудшении видимости.

"Если вы оказались в полосе тумана или сильного дождя, то не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Выбирайте сдержанный тип вождения, с избежанием резких торможений и перестроений", предупредили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также напомнили, что при ухудшении погодных условий и недостаточной видимости самым опасным маневром является обгон. В тумане от него лучше отказаться, сказали в ГАИ.

"При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования, когда полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием. Причем, следует избегать торможения "на юз", а прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем", посоветовали инспекторы.

Кроме того, автомобилистам надо вести машину осторожнее вблизи пешеходных переходов. До 12 октября Госавтоинспекция продолжает республиканскую профилактическую акцию "Пешеход" на дорогах страны.