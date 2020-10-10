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ГАИ предупредила водителей об ухудшении условий на дорогах
10.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Госавтоинспекция опубликовала предупреждение для водителей в связи с туманами в выходные, синоптики также предупредили о возможных дождях и ухудшении видимости.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
"Если вы оказались в полосе тумана или сильного дождя, то не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Выбирайте сдержанный тип вождения, с избежанием резких торможений и перестроений", предупредили в ГАИ.
В Госавтоинспекции также напомнили, что при ухудшении погодных условий и недостаточной видимости самым опасным маневром является обгон. В тумане от него лучше отказаться, сказали в ГАИ.
"При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования, когда полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием. Причем, следует избегать торможения "на юз", а прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем", посоветовали инспекторы.
Кроме того, автомобилистам надо вести машину осторожнее вблизи пешеходных переходов. До 12 октября Госавтоинспекция продолжает республиканскую профилактическую акцию "Пешеход" на дорогах страны.
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На выходные синоптики прогнозируют туманы и осадки, в связи с чем автомобилистам советуют быть внимательнее и соблюдать ПДД.
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