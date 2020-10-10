|
Из стране ЕС только Италия и Австрия еще не отозвали своих послов
10.10.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии. Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.
Об этой ситуации сообщили
Глава МИД Польши при этом заявил, что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь шла не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС.
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил и требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.
Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Великобритания и Румыния. О таком же намерении сообщили в Словакии.
9 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем перспективы отношений между Беларусью и ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии. Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)