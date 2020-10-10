«Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки». Коллеги поддержали Колесникову

Мария Колесникова не сделала ничего противозаконного, считают ее коллеги по музыкальному цеху.





В своем обращении более 20 белорусских музыкантов проявили солидарность с находящейся сейчас под следствием одним из символов перемен.

«Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки», — говорится в опубликованном ролике.