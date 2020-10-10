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«Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки». Коллеги поддержали Колесникову
Источник материала: Навiны
Мария Колесникова не сделала ничего противозаконного, считают ее коллеги по музыкальному цеху.
В своем обращении более 20 белорусских музыкантов проявили солидарность с находящейся сейчас под следствием одним из символов перемен.
«Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки», — говорится в опубликованном ролике.
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Мария Колесникова не сделала ничего противозаконного, считают ее коллеги по музыкальному цеху.
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