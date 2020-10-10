10 октября около 11.00 на проспекте Ленина в Гомеле мужчина предпринял попытку самосожжения. Он облил себя горючей жидкостью и поджёг.

Прохожие сбили с него пламя и вызвали «скорую». Мужчина лежал на асфальте и говорил: «Не хочу жить».

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, попытка самосожжения связана с бытовыми причинами и алкоголем. Ее совершил 42-летний житель Добруша. Год назад он развелся с женой и сейчас искал встречи с ней, после отказа пошел на отчаянный шаг.

Пострадавший сейчас в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

За последнее время в Беларуси зафиксировано несколько попыток самосожжения. Так, по информации МЧС, 8 октября в Дубровенском районе мужчина поджёг себя и хозпостройки. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину с ожогами 1—4-й степени тяжести. Проводится проверка, рассматриваемая версия — попытка суицида.

18 сентября произошли две попытки самосожжения — 36-летний мужчина облил себя бензином и поджёг перед зданием РОВД в Смолевичах, а в Минске в собственной ванной подожгла на себе одежду 54-летняя женщина. Мужчина спустя несколько дней умер в больнице, о здоровье женщины не сообщалось.