Вместо Тихановской с датским парламентом говорили пранкеры

За экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в переговорах с парламентом Дании выдали себя российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Об этом сообщил РЕН ТВ Алексей Столяров 10 октября.

По его словам, вместе с Кузнецовым во время разговора они затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. На что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.

Пранкер Лексус, что в течение 40 минут они общались с членами датского парламента от лица экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Он пошутил, что они с Вованом очень разочарованы тем, что пресс-служба сообщила об инциденте со лже-Тихановской раньше выхода их ролика, который должен появиться в понедельник.

«Видео этого заседания Светланы Тихановской будет в понедельник. Пока мы отдыхаем. А то, что парламент Дании выдал ту новость раньше времени, за это мы выражаем ноту протеста, потому что за выходные нам обзвонили уже все, кому не лень», - сказал Алексей Столяров, более известный как Лексус.

Напомним, 9 октября появилась информация о том, что в видеоконференции с представителями парламента Дании вместо Светланы Тихановской разговаривал кто-то другой. Информация подтвердилась на сайт датсвого парламента.

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