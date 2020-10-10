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Вместо Тихановской с датским парламентом говорили пранкеры
Источник материала: БДГ
За экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в переговорах с парламентом Дании выдали себя российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
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По его словам, вместе с Кузнецовым во время разговора они затронули тему борделей с черепахами, якобы создаваемых в Дании. На что датские парламентарии пообещали разобраться с данным вопросом.
Пранкер Лексус, что в течение 40 минут они общались с членами датского парламента от лица экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Он пошутил, что они с Вованом очень разочарованы тем, что пресс-служба сообщила об инциденте со лже-Тихановской раньше выхода их ролика, который должен появиться в понедельник.
«Видео этого заседания Светланы Тихановской будет в понедельник. Пока мы отдыхаем. А то, что парламент Дании выдал ту новость раньше времени, за это мы выражаем ноту протеста, потому что за выходные нам обзвонили уже все, кому не лень», - сказал Алексей Столяров, более известный как Лексус.
Напомним, 9 октября
Фото: © kp.ru/globallookpress
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За экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в переговорах с парламентом Дании выдали себя российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров...
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