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В Слуцке мужчина погиб при падении с колокольни храма
Источник материала: Партизан
В пятницу очевидцы сообщили
Информацию о трагедии подтвердили в милиции: в Слуцкий РОВД поступило сообщение о смертельном травмировании в результате падения с высоты. Проверку по данному факту будет проводить следственный комитет.
По предварительной информации, рабочие устанавливали строительные леса и выставляли промежуточные щиты, один из щитов сломался под весом человека - он упал и погиб на месте.
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В пятницу очевидцы сообщили SlutskGorod, что при рядом с колокольней храма Паисия Святогорца лежит тело мужчины, предположительно, он разбился при падении.
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