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В Слуцке мужчина погиб при падении с колокольни храма

10.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу очевидцы сообщили SlutskGorod, что при рядом с колокольней храма Паисия Святогорца лежит тело мужчины, предположительно, он разбился при падении.






Информацию о трагедии подтвердили в милиции: в Слуцкий РОВД поступило сообщение о смертельном травмировании в результате падения с высоты. Проверку по данному факту будет проводить следственный комитет.

По предварительной информации, рабочие устанавливали строительные леса и выставляли промежуточные щиты, один из щитов сломался под весом человека - он упал и погиб на месте.
 
 
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В пятницу очевидцы сообщили SlutskGorod, что при рядом с колокольней храма Паисия Святогорца лежит тело мужчины, предположительно, он разбился при падении.
 
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