|
Тихановская должна вернуться в Беларусь — это даст новый импульс протестам
Источник материала: Партизан
На диалог с белорусским обществом, а тем более с Координационным советом, белорусские власти не пойдут. И попытки европейских лидеров склонить Александра Лукашенко к началу такого диалога не будут иметь результата.
Приблизить изменения в Беларуси способны не встречи Светланы Тихановской с руководителями стран ЕС, а ее возвращение на родину. Так рассуждает бывший начальник аналитически-прогнозного отдела МИД Беларуси Павел Мацукевич, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На диалог с белорусским обществом, а тем более с Координационным советом, белорусские власти не пойдут. И попытки европейских лидеров склонить Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)