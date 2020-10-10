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Тихановская должна вернуться в Беларусь — это даст новый импульс протестам

10.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На диалог с белорусским обществом, а тем более с Координационным советом, белорусские власти не пойдут. И попытки европейских лидеров склонить Александра Лукашенко к началу такого диалога не будут иметь результата.

Приблизить изменения в Беларуси способны не встречи Светланы Тихановской с руководителями стран ЕС, а ее возвращение на родину. Так рассуждает бывший начальник аналитически-прогнозного отдела МИД Беларуси Павел Мацукевич, передает "Еврорадио".
 
 
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На диалог с белорусским обществом, а тем более с Координационным советом, белорусские власти не пойдут. И попытки европейских лидеров склонить Александра...
 
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