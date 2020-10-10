На трассе М2 столкнулись внедорожник и такси

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на трассе М2, ведущей в аэропорт, случилось серьезное ДТП. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале «ЧП Беларусь», а информацию об аварии Onliner подтвердили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Столкнулись два автомобиля — внедорожник и легковое такси. Машины серьезно повреждены. По данным ГАИ, пострадало два человека. Подробности о ДТП и его причинах будут известны позже.

(будет дополнено)