В Гомеле мужчина поджег себя. Очевидцы потушили огонь

Источник материала: Onliner

Сегодня около 11 часов утра в Гомеле на проспекте Ленина возле дома №35 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Факт происшествия подтвердили в УВД Гомельского облисполкома. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Реальная Беларусь».

Пострадавшему 42 года. Это житель города Добруш. Он приехал в Гомель, чтобы встретиться с бывшей женой. Та отказала, после чего мужчина вылил на себя горючую жидкость и поджег.

Человека спасли очевидцы: они потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку.