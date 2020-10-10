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В Гомеле мужчина поджег себя. Очевидцы потушили огонь

10.10.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 11 часов утра в Гомеле на проспекте Ленина возле дома №35 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Факт происшествия подтвердили в УВД Гомельского облисполкома. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Реальная Беларусь».

Пострадавшему 42 года. Это житель города Добруш. Он приехал в Гомель, чтобы встретиться с бывшей женой. Та отказала, после чего мужчина вылил на себя горючую жидкость и поджег.

Человека спасли очевидцы: они потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня около 11 часов утра в Гомеле на проспекте Ленина возле дома №35 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Факт происшествия подтвердили в УВД...
 
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