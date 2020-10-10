Какая погода будет в воскресенье? Точный прогноз от синоптиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Туман ожидается утром в воскресенье в Беларуси, сообщил Гидромет.

По этому поводу даже объявлен желтый уровень опасности. Туман прогнозируют в ночные и утренние часы в некоторых регионах.

Днем синоптики обещают кратковременные дожди, которые пройдут почти по всей стране. Будет облачная с прояснениями погода. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит +6..+11°С, местами не ниже +12..+13°С; днем будет находится в пределах +10..+17°С, по юго-востоку воздух прогреется до +19°С.

Сравнительно теплая погода сохранится в понедельник. На улице в дневные часы будет +10..+17°С, по юго-востоку до +19°С. Возможно кратковременные дожди и туманы.

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