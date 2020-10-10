Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?

Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?

Нужно разделить сферы жизни так, чтобы не обсуждать личные вопросы в рабочее время, а рабочие — в личное? Надо ли помогать коллегам, если просят, и как быть, если уже садятся на шею? Дружба в коллективе положительно влияет на рабочие процессы? А дружба с начальником? И что на счет служебных романов?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Комментирует руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова.

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