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"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?
10.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?
Нужно разделить сферы жизни так, чтобы не обсуждать личные вопросы в рабочее время, а рабочие — в личное? Надо ли помогать коллегам, если просят, и как быть, если уже садятся на шею? Дружба в коллективе положительно влияет на рабочие процессы? А дружба с начальником? И что на счет служебных романов?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Комментирует руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова.
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