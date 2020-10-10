ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?

10.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"ЯсноПонятно". Надо ли дружить с коллегами?

Нужно ли дружить с коллегами, чтобы сохранять "благоприятную атмосферу в коллективе", или это не обязательно?

Нужно разделить сферы жизни так, чтобы не обсуждать личные вопросы в рабочее время, а рабочие — в личное? Надо ли помогать коллегам, если просят, и как быть, если уже садятся на шею? Дружба в коллективе положительно влияет на рабочие процессы? А дружба с начальником? И что на счет служебных романов?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Комментирует руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций HeadHunter Ксения Степанова.

Слушайте подкасты РИА Новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллега-друг поддержит в трудную минуту, прикроет перед начальством и выручит, если завал на работе. И разболтает всем про вашу недвусмысленную симпатию к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки». Коллеги поддержали Колесникову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика