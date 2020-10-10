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Мария Колесникова направила жалобу Минюст на намерение лишить лицензии ее адвоката

10.10.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Мария Колесникова считает, что намерение лишить ее адвоката Александра Пыльченко лицензии — нарушение ее права на защиту.

Член президиума Координационного совета предполагает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, поскольку защитники будут опасаться оказывать ей юридическую помощь под угрозой негативных последствий.

В связи с этим Колесникова подготовила заявление в Минюст. О реакции Колесниковой на ситуацию с ее защитником TUT.BY рассказала ее адвокат Людмила Казак.

Во время встречи с Марией Колесниковой в Жодинской тюрьме № 8 Людмила Казак рассказала ей о том, что ее второй защитник Александр Пыльченко получил уведомление из Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте о рассмотрении 15 октября вопроса о прекращении действия лицензии.

По словам Людмилы Казак, Мария очень эмоционально отреагировала на эту новость, обратив внимание на то, что все ее защитники в той или иной форме пострадали в связи с оказанием ей юридической помощи. Колесникова, как и Виктор Бабарико, собственноручно подготовила заявление в министерство юстиции, в котором указывает на то, что намерение лишить Александра Пыльченко лицензии расценивается ею как нарушение ее права на защиту и последовательное противодействие оказанию ей юридической помощи.

Колесникова подчеркивает, что ранее представлявшие ее интересы адвокаты Максим Знак и Илья Салей являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу, адвокат Людмила Казак была похищена, водворена в ИВС, а затем привлечена к административной ответственности.

Ситуация с Александром Пыльченко, по мнению Колесниковой, свидетельствует о небезопасности осуществления ее защиты. Мария считает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, поскольку адвокаты будут опасаться оказывать ей юридическую помощь под угрозой негативных последствий.

Заявление Марии Колесниковой передано в спецчасть Жодинской тюрьмы № 8 для отправки в Минюст.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Мария Колесникова считает, что намерение лишить ее адвоката Александра Пыльченко лицензии — нарушение ее права на защиту.
 
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