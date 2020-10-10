«Люди теперь знают, где правда». После выборов призер Олимпиады лишился работы в КГБ, но не жалеет

Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпиады Андрей Кравченко 15 лет отслужил в КГБ. К своим 34 годам чемпион Европы в десятиборье дослужился до звания майора, но после подписания письма спортсменов с требованиями к власти столкнулся с давлением за гражданскую позицию. Из Минспорта его откомандировали в комитет, где Кравченко отказался оправдываться за свои взгляды и написал рапорт на увольнение. Теперь титулованный атлет и отец 10-месячной дочки ищет работу, чтобы обеспечивать семью, но не жалеет о своем жесте. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с Андреем о запугивании спортсменов, молчании топов, визите замминистра и белорусах, которые точно изменились.



Фото: Reuters

«Все прекрасно понимали, против кого мы выступаем и какие могут быть последствия»

— Что для вас стало моментом, когда вы поняли: молчать и не высказываться о событиях в стране вы больше не можете?

— Я всегда страдал из-за своих высказываний. Например, во время подготовки II Европейских игр говорил, что они никому не нужны: лучше бы вложили эти деньги в спорт и платили нормальную зарплату тренерам. После этого на меня начали наезжать.

Если говорить о ситуации с выборами-2020, то еще до 9 августа меня сильно возмущало происходящее в стране. Далее последовали массовые фальсификации и обман. А увиденное 9−11 августа стало настоящим шоком. После этого я точно решил для себя: надо что-то менять.

— В одном из интервью вы упоминали, что во время протестов пострадал кто-то из ваших знакомых.

— Да, действительно. Некоторых знакомых забирали, когда они просто шли в магазин. Или вот еще пример. Мы покупаем домашние яйца у одного фермера. И даже он попал под раздачу: 24 часа провел во Фрунзенском РУВД и был избит. Это же ад!

Некоторые пишут, что на улицах были провокации. Пусть так, хорошо, поймайте вы этих провокаторов и отведите на Окрестина, пускай сидят. Но зачем всех избивать? Для меня это было страшно и наиболее возмутительно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Поэтому я открыто обозначил свою позицию. И вскоре понял, что я такой не один: появились спортсмены-единомышленники, с которыми мы познакомились и объединились.

— Почему вы не побоялись высказываться публично?

— Все прекрасно понимали, против кого мы выступаем и какие могут быть последствия. Видели, что закон работает в одну сторону — против народа. И страх в любом случае присутствовал. Если человек бесстрашен, то он уже, наверное, и не человек (улыбается).

Но лично я видел для себя два варианта: либо ты отстаиваешь свою позицию, либо ты, как и некоторые спортсмены, сидишь и ждешь, куда ветер подует. Этот вариант не для меня.

«Я знал, что, работая в КГБ и публично выражая свою позицию, буду первым, кого уволят»

— Вы могли предположить, что в отношении спортсменов может начаться такой прессинг?

— Конечно, когда я наблюдал за происходящим, то быстро понял, что все возможно. Неважно, кто ты там — топ или не топ, спортсмен или не спортсмен — мы все граждане своей страны и все оказались в одинаковых условиях.



Фото: Наша Нива

Я прекрасно осознавал, что [после публичных высказываний] меня уволят. Было обидно лишь, что со мной никто даже не поговорил — не из Министерства спорта, не из федерации. Мне позвонил только директор РЦОПа по легкой атлетике Геннадий Топунов. Спросил, кто меня просил высказываться и подписывать письмо с требованиями к власти, поинтересовался, сам я это сделал либо меня кто-то надоумил.

Я объяснил, что это моя личная позиция, меня никто не подговаривал — более того, я стал одним из первых подписавших. Потому что я полностью согласен со всеми пунктами, изложенными в письме.

Он выслушал, подчеркнул, что уважает мою позицию, и заверил, что с его стороны никаких репрессий не будет, но намекнул: «Ты же знаешь, какие могут быть последствия». А через какое-то время самого Топунова уволили.

— Под возможными последствиями он имел в виду увольнение из КГБ и вывод из нацкоманды?

— Я действительно лишился многого: работы, зарплаты, выслуги лет, места в нацкоманде.

После того как мы подписали письмо с требованиями к власти, Сергей Ковальчук, который министр, сказал подать списки всех подписавших. Меня откомандировали из Минспорта в КГБ.

После чего мой непосредственный начальник в комитете сказал: «Андрей, по тебе тут вопросы». Я прекрасно знал, что, работая в КГБ и публично выражая свою позицию, буду первым, кого уволят.

Поэтому был ко всему готов. Ответил начальнику: «Если надо, можете прямо сейчас составлять рапорт на увольнение, я его подпишу». Дал понять, что не буду оправдываться и никогда не поменяю свою позицию.



Андрей Кравченко с женой. Фото из FB Александра Опейкина

— Начальник как-то пытался вас переубедить?

— Нет, все же знают мой характер и какой я человек. Поэтому никто меня не переубеждал.

Единственное, что мне предложили, — продолжить службу в Молодечно. То есть фактически это означало оставить семью в Минске и переехать на шесть лет, которые оставались мне до пенсии, в другой город.

Вариант переезда туда с семьей я даже не рассматривал, потому что, во-первых, моя жена Яна тренируется в Минске, а в Молодечно для этого нет условий. А во-вторых, снимать квартиру за те деньги, которые мне платили, было бы невозможно. Естественно, я бы сидел в Молодечно один. Но ехать без семьи — это самое страшное.

— Вам рассказали, чем бы вы там занимались?

— Нет, даже не представляю. Тренироваться я бы не смог. Поэтому сразу отказался от такой альтернативы.

— А как на протяжении 15 лет выглядела ваша работа в КГБ?

— Многие спортсмены трудоустроены в силовых ведомствах: КГБ, МВД, МЧС, а оттуда командированы в Минспорта. Выступая на соревнованиях, мы отстаиваем честь наших силовых структур. То есть тренируемся и выступаем, а в это время нарабатываем выслугу.

— А раньше были случаи, когда спортсменов откомандировывали из Минспорта?

— Не слышал ничего подобного. Я лично столкнулся с таким впервые. Знаю, что наша легкоатлетка Даша Борисевич (также подписавшая письмо спортсменов с требованиями к власти. — Прим. TUT.BY) сейчас ходит на работу в пограничный комитет. Очевидно, если так будет продолжаться, она просто не сможет тренироваться.

«Замминистра напомнил, что у меня есть жена и ребенок. Сказал подумать о них»



Фото из инстаграма Яны Максимовой

— Уже после вашего увольнения к вам приезжал на разговор замминистра спорта Портной . С какой целью?

— Это был абсурд! Мне сложно понять, зачем было приезжать и рассказывать мне сказки, если меня уже выводят из нацкоманды и никаких рычагов давления на меня быть не может.

Но тем не менее замминистра приехал ко мне домой, в деревню в 15 километрах от Минска, в сопровождении еще двух человек из единоборств.

Я в тот момент играл с 10-месячной дочкой, и тут звонок: «Выходи». Я посмотрел в окно, увидел трех человек, сразу понял, что к чему. Спустился к ним.

И тут мне начали рассказывать об идеологии, задавать вопросы: «Зачем ты ходишь, зачем ты высказываешься? Да под этим флагом деревни жгли». Начали вспоминать Степу Попова , с которым я до этого даже не был знаком. Говорили, что ему заплатили на западе и он скоро всех нас кинет.

Спрашивали, чем я недоволен: «Тебя что, не обеспечивали подготовкой? Не лечили?». Я ответил: «Подготовкой обеспечивали, но в основном я лечился за свои деньги». Да, с одной операцией помог НОК, с другой — Девятовский, а остальные семь операций — самых дорогостоящих — я провел на свои средства.

Но речь даже не об этом. Я подчеркнул, что выступаю против насилия. Портной отметил, что в олимпийской хартии говорится именно о насилии в спорте. Я промолчал, но про себя подумал: «То есть то, что вы сейчас приехали ко мне домой с такими высказываниями, уволили меня отовсюду, это что, не насилие в спорте?». Я считаю, что меня репрессировали за мою позицию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Потом Портной сказал, что у меня есть какой-то последний шанс, но я так и не понял, последний шанс для чего. Напомнил, что у меня есть жена и ребенок, посоветовал думать о них. Это еще больше меня разозлило, если честно.

Я ответил: «Я вас услышал, а дальше буду думать, как мне поступать». Разговор занял минут 20−30.

— Какой эффект на вас произвела эта беседа? Степан Попов говорил, что после подобного визита даже обращался к психологу.

— Ко мне все-таки приехало чуть поменьше людей, чем к Степе. К нему пришло сразу пять, плюс его еще и в кабинете закрыли.

Но эффект после встречи все равно очень негативный. Эмоция только одна — злость. И еще большая убежденность в том, что я высказываюсь против неприемлемых вещей. Естественно, я свою позицию не изменил.

— Не появилось мыслей о том, чтобы уехать из страны, чтобы обезопасить семью?

— Семья для меня, конечно, самое главное. Естественно, думал о разных вариантах. Но моя Яна сказала, что она отсюда никуда не поедет. Она меня поддерживает.



Жена Андрея Кравченко Яна. Фото из инстаграма Андрея Кравченко

«Козеко может поехать в любую страну, где есть гора и лыжи, и чувствовать себя в шоколаде»

— Сегодня с давлением за позицию сталкиваются даже абсолютные топы нашего спорта. Какие эмоции в связи с этим вы испытываете?

— Отвращение. Если взять пример Николая Ивановича Козеко, то он реально глыба. Я считаю, он один из лучших тренеров Республики Беларусь. Он прямо сейчас может сесть в машину, поехать в любую страну, где есть гора и лыжи, и чувствовать себя в шоколаде. Но он остается здесь и отстаивает свою позицию. И даже на такого человека начинают давить!

Или посмотрите на Сашу Романовскую — она действующая чемпионка мира. И ее увольнение — такое позорище! Один мат в голове.

Ситуация показывает, что на соревнованиях у нас скоро будут выступать только представители силовых структур — и то максимум на областных.

— Как вам кажется, арест Левченко, увольнение Романовской имеют запугивающий эффект на спортсменов или, наоборот, вызывают еще большее негодование?

— Думаю, скоро мы должны увидеть огромную солидарность. Потому что в какой-то момент каждый поймет, что подобное может случиться и с ним: лайкнешь пост против увольнения Саши — и тут же можешь быть репрессирован. Это наша реальность. И только мы можем на нее повлиять.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новость об аресте Лены вообще стала для меня шоком. Человек летел лечиться, чтобы продолжить играть, но ее лишили этой возможности. Такие шаги только еще больше злят и вызывают негодование. Да они могут хоть всех нас пересажать, но ничего уже не изменится.

— Как вы относитесь к увольнению тех руководителей, которые вступаются за спортсменов?

— Это абсурд. Мы видим, что увольняют тех людей, которые реально помогали и слушали спортсменов. Убирают руководителей, на которых можно было положиться, а в управление приходят одни трусы.

Спортсмену важно чувствовать хоть какую-то защиту — тогда ему легче готовиться и показывать результат. А если ты переживаешь, что за одно высказывание тебя могут уволить, забрать зарплату, стипендию, выгнать из общежития, о каких спортивных достижениях можно говорить.

«Всегда относился к Тихону с уважением. Но теперь Ваня для меня просто человек с олимпийской медалью»

— На протяжении вашей карьеры были грамотные руководители, которые давали это чувство защищенности?

— Вадим Анатольевич Девятовский поддерживал меня и даже после моих высказываний о Европейских играх пытался как-то защищать. Он также помогал мне найти деньги на операцию. Но это единичные случаи.

Если честно, я был поражен, когда узнал, что на внеочередной конференции БФЛА все единогласно проголосовали за Тихона и ни один человек не встал и не сказал: «Слушайте, Девятовский столько сделал для легкой атлетики…» Хотя бы один-два человека проголосовало против, но нет! Это позор.



Фото: Олег Киндар

— Вы считаете, что переизбрание Девятовского — политически мотивированное решение?

— Я не знаю, но скажу так. Я всегда относился к Тихону с огромным уважением. Ваня был одним из тех людей, на которых я всю жизнь равнялся. От него исходила мощнейшая энергетика. Для меня Тихон всегда был большим человеком больших достижений, который через многое прошел.

Но после последних событий, его высказываний [в поддержку Александра Лукашенко] для меня Ваня просто стал человеком с олимпийской медалью. Очень расстроило, что он взял и закрыл глаза на все, что происходит.

— Как вы относитесь к спортсменам, которые вообще не высказываются о событиях в стране?

— Я ни в коем случае их не осуждаю. В легкой атлетике много людей, которые против всего происходящего, но боятся высказываться. Да, обидно, что я не ощутил особой поддержки, потому что сам бы пошел за наших атлетов горой.

Но многие боятся, что у них заберут общежитие и средства к существованию, и тогда им придется завязывать со спортом. Поэтому у меня к спортсменам нет особых претензий.

С другой стороны, я очень сильно огорчен тем, что многие наши топы молчат. Я не верю, что они согласны с тем, что сейчас происходит. Мы одна команда, которая всегда болела друг за друга. И я за многих болел: и за теннисистов, и за биатлонистов. Не хочу называть фамилии, но, думаю, вы и сами все понимаете.

Ну а к тем, кто высказался, я испытываю огромнейшее уважение. Что бы ни случилось, всегда их поддержу, чем смогу.

«Как прошел последний месяц? В борьбе за свои права»



Андрей Кравченко с главным тренером «Витязя» Константином Яковлевым. Фото из инстаграма Андрея Кравченко

— Как прошел ваш месяц без работы?

— В борьбе за своих права (улыбается). Спасибо Фонду спортивной солидарности BYSOL, который помог и финансово поддержал.

В целом же мое увольнение никак на меня не надавило. Я прекрасно знаю, что я самодостаточный человек. А чтобы прокормить семью, готов пойти работать куда угодно. И хотел бы напомнить всем спортсменам, что они талантливые люди. За короткий срок они смогли бы освоить какую-то профессию и все было бы хорошо, не надо бояться.

Это как в спорте: если перед соревнованиями ты в себе не уверен, ничего не будет. А если знаешь себе цену и понимаешь, что ты чемпион, кто бы что ни говорил, ты покажешь результат.

— Вам не страшно в 34 года кардинально менять жизнь?

— Нет, я пытаюсь что-то менять ради своей семьи и хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где она сможет свободно высказывать свою позицию и знать, что за это ее ниоткуда не уволят и не выгонят. А на данный момент получается: если ты думаешь немного не так, как власть, ты уже списанный материал.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

Сейчас я рассматриваю самые разные варианты трудоустройства. Знакомые и друзья предлагают работу в Беларуси. Какую именно, не хочу говорить, чтобы и эту работу еще не отобрали (улыбается).

Конечно, понимаю, что придется соглашаться на работу, не связанную со спортом. Что ж, буду работать, а по вечерам тренироваться. О завершении своей карьеры я пока нигде не объявлял.

— Вариант смены сборной вы не рассматриваете?

— Нет, уже нет. Да и раньше не рассматривал, хотя предложения были. Например, вариант переехать в Америку, поступить в колледж и выступать там, но я никогда не хотел представлять другую страну.

«Если ничего не изменится, из Беларуси уедут все, кто себя уважает»

— Обидно, что столько здоровья отдали, завоевывая медали для Беларуси, а сейчас получили такую «благодарность»?

— Конечно, обидно. Я действительно всю карьеру выстроил на преодолениях. А теперь есть ощущение, что о меня просто вытерли ноги.

Все мои чемпионские медали были завоеваны после травм. Возможно, это было связано с тем, что на тренировках меня невозможно было остановить. Я очень много пахал.

Вся карьера выглядела так: выступаю на соревнованиях — потом полгода залечиваю травмы ахиллова сухожилия. А они очень долго заживают. И вот так боролся: на Олимпиаде выступил — лечусь, Европу выиграл — перенес шесть операций.



Фото с сайта championat.com

Я постоянно преодолевал боль и страдания, но об этом знала только семья, тренер и ближайшее окружение.

Конечно, сейчас можно вспоминать, что меня в трудную минуту оставили одного. Всеми вопросами по лечению я занимался сам: искал деньги, проживание, транспорт. Сам ездил на костылях лечиться в Италию, Финляндию. Были моменты, когда шел на костылях, спотыкался и еще больше надрывал эту ногу.

Если бы министерство выделило какие-то деньги на такси, на передвижение, было бы легче. А так я на всем экономил — и такое, соответственно, получалось восстановление. Не хочется вспоминать все те ужасы, потому что до сих пор обидно до слез.

А как случалась очередная травма, слышал от руководства: «Ай, что там Кравченко, он не восстанавливается…»

Конечно, это все обидно. Но так происходит из-за того, что в спортивном руководстве страны стоят люди, которые не могут посочувствовать спортсмену. Для меня министр — это тот, кто сам прошел с нуля весь спортивный путь и может понять атлета.

А то что мы наблюдаем сегодня… Обо всех нас просто вытирают ноги. Мне же хочется, чтобы в Беларуси спортсмен чувствовал себя защищенным, был личностью, а не машиной по добыванию результата.

— Как ваши коллеги из других стран реагируют на происходящее в Беларуси?

— Они в шоке — финны, голландцы, чехи. Парень, с которым я выступал на чемпионатах мира, недавно стал президентом федерации легкой атлетики в Финляндии. И все как один пишут: «Андрей, держись, если что-то надо, мы тебя поддержим».



Фото: TUT.BY

— Почему вы уверены, что в Беларуси должны произойти перемены?

— А люди уже изменились. И если во власти ничего не поменяется, отсюда будет наблюдаться такой отток людей! Из Беларуси уедут все, кто уважает себя и ценит свои знания и силы. Увидев то, что происходило, люди просто не смогут жить дальше как ни в чем не бывало.

Сегодня у каждого есть телефон, на который можно заснять происходящее на улице, выложить и показать другим. У каждого есть прямой доступ к информации.

А то, что показывают по телевизору, вызывает рвотный рефлекс. И эту бесовщину транслируют нашим родителям. Как можно так обманывать страну?

Но главное — что сейчас уже невозможно что-то скрыть. Пускай БТ хоть с ног на голову переворачивает информацию — люди уже знают, где правда.