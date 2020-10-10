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Серьезная авария на трассе М2 под Минском: столкнулись такси и внедорожник
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 10 октября на трассе М2 в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, в трех километрах от аэропорта произошло столкновение Renault («Яндекс.Такси») и внедорожника Nissan. Информации о пострадавших пока нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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