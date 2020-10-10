Серьезная авария на трассе М2 под Минском: столкнулись такси и внедорожник

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 10 октября на трассе М2 в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, в трех километрах от аэропорта произошло столкновение Renault («Яндекс.Такси») и внедорожника Nissan. Информации о пострадавших пока нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)