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Audi начнет выпуск электрического седана e-tron GT в конце этого года

10.10.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В статусе концепта e-tron GT был представлен в конце 2018 года, а теперь флагманский электрический седан Audi практически готов к запуску в серию. В компании объявили, что производство нового электрокара начнется в конце текущего года.


Производство e-tron GT освоят на том же заводе Audi Böllinger Höfe в Неккарзульме, где выпускают спорткары R8. Для этого сборочная линия была модернизирована — обе модели перемещаются на автономных транспортировщиках и электрическом монорельсе, появился новый кузовной цех, используется новая процедура измерения геометрии кузова, большая часть которого у e-tron GT будет изготавливаться из сверхпрочной стали и алюминия (панель крыши — из углепластика).



Известно, что серийный в e-tron GT «базе» получит акустическую систему, оповещающую пешеходов и других участников движения о приближении электрокара. Специальный динамик установлен в передней части седана, а при заказе дополнительного звукового пакета в задней части устанавливается дополнительный динамик большего размера.


Информации о технической начинке e-tron GT по-прежнему нет, но концептуальный седан оснащался двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 590 л.с., а полностью заряженной батареи (емкость 90 кВтч) хватает на 400 км пробега (по методике WLTP).

 
 
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В статусе концепта e-tron GT был представлен в конце 2018 года, а теперь флагманский электрический седан Audi практически готов к запуску в серию.
 
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