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Банк списал с карты больше 40 рублей за снятие наличных, но в чеке это не указано. Как так вышло

10.10.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Александра сняла с карты в банкомате другого банка большую сумму денег. О том, что взимается комиссия, устройство не предупредило. В чеке об операции никаких дополнительных сумм тоже не отразилось. Однако позже выяснилось, что комиссию за снятие все-таки взяли, но ни банк-эмитент карты, ни банк, которому принадлежит банкомат, уведомить клиента об этом не смогли. Узнали почему.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

У девушки с карты списали 40 с лишним рублей, но узнала она об этом не сразу.

— Нужно было срочно снять довольно большую сумму с карты МТБанка. «Родных» банкоматов поблизости не оказалось, поэтому пришлось воспользоваться банкоматом Альфа-банка. Вставила карточку, устройство запросило пин-код. Никаких предупреждений о том, что за снятие наличных с карт сторонних банков взимается комиссия, на экране не появилось. Банкомат выдал 1750 рублей, как я и запрашивала, следом чек, — рассказывает девушка. — Посмотрела в листок, чтобы проверить, взял все-таки банк комиссию или нет. В чеке была прописана только одна сумма — 1750 рублей. Я успокоилась: раз в чеке нет никаких дополнительных сумм, значит и комиссию не взяли.

Снимаешь в «чужом» банкомате 10 рублей — спишут 7. Комиссии для тех, кому срочно понадобилась наличка

Чуть позже, когда Александра зашла в интернет-банкинг, выяснилось, что за проведение операции у нее все-таки списали деньги, причем немалые — 43,75 рубля.

— Я очень удивилась. Не размеру комиссии, а тому, что со счета сняли такую сумму, но даже в чеке ее нет. Мало того, что не предупредили, что взимается комиссия, так еще и не уведомили, что взяли. Стала писать в Альфа-банк, — продолжает девушка.


В контакт-центре банка Александре ответили, что они не взимают комиссию со своей стороны за снятие наличных в их банкоматах с чужих карт.

— Это комиссия вашего банка, поэтому мы и не уведомляем, — сообщили девушке в чате. — Мы не можем знать комиссии других банков, а по этой причине, соответственно, и отобразить ее в чеке.

Тогда минчанка обратилась в МТБанк с тем же вопросом — почему операция по счету произошла, но в чеке не отразилась.

— С тарифами вам необходимо ознакомиться самостоятельно на официальном сайте банка. В тарифах прописана комиссия, которая взимается автоматически при снятии в банкоматах сторонних банков. Сумма комиссии в чеке не отражается по той причине, что комиссия взимается со стороны банка-эмитета, а чек формируется сторонним банком, — ответили в контакт-центре МТБанка. — Сумма комиссии отражается также в выписке в личном кабинете интернет-банка.

— Как по мне, ситуация очень интересная. Человек с полной уверенностью в том, что у него на счету есть деньги — никто же не написал в чеке, что снята комиссия, и даже об остатке средств не уведомил, может, к примеру, зайти в кафе, заказать обед. А потом окажется, что рассчитываться за него ему нечем. Потому что банк тайком снял деньги и говорит, мол, нужно было на сайте у нас почитать, где мы и какую комиссию берем.

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В контакт-центрах банков пояснили, почему они не могут уведомить клиента в чеке о том, что они взяли комиссию за операцию.
 
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