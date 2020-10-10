Видео: на экспериментальной велодорожке сбили парня на электросамокате (видео)

Источник материала: Onliner

На улице Веры Хоружей в Минске автомобиль зацепил парня, который пересекал проезжую часть на электросамокате. Молодой человек двигался по велодорожке, да еще по такой, которая выделена зеленым цветом. Ехал он на зеленый, разрешающий сигнал светофора. Не помогло.

Столичная улица Веры Хоружей особенная с точки зрения движения на самокатах, велосипедах и прочем подобном транспорте. Здесь находится экспериментальная велодорожка, размещенная на проезжей части, а переходы (точнее сказать, велопереезды) размечены соответствующим образом и также выкрашены в зеленый — так заметнее.

Вот по такому велопереезду и двигался молодой человек на электросамокате. С электросамокатами, да и вообще с самокатами, в Правилах дорожного движения все непросто: не ясно, к какой категории транспортных средств их отнести, не ясно, какими правами и обязанностями наделены люди, которые ими управляют.

Ясно, однако, что парень ехал по велосипедной дорожке, пересекающей проезжую часть (нанесена разметка 1.15), и видно, что ехал на моргающий зеленый сигнал светофора. Видео Onliner предоставил очевидец.

Водитель легкового автомобиля поворачивал с улицы Якуба Коласа направо, на улицу Веры Хоружей. В Правилах дорожного движения есть п. 100, который гласит, что «при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам и всадникам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке и дорожке для всадников».

Но этого не случилось. И автомобиль сбил парня на самокате: удар пришелся в заднее колесо, молодой человек упал на тротуар. Машина выехала из поля видимости видеорегистратора, упавшему помог велосипедист, который ехал той же дорогой.

Мы бы хотели узнать, что расскажут о происшествии участники: водитель и парень на самокате. Пишите нам: pv@onliner.by .