ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице Кыргызстана вводится комендантский час

10.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. В столице Кыргызстана вводится комендантский час, соответствующий приказ подписан комендантом кыргызской столицы Алмазбеком Орозалиевым. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
Рахимов: ситуация в Кыргызстане перекликается с белорусской, но есть специфика

"На территории Бишкека с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры", - говорится в документе.

Кроме того, приказом коменданта в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний, уличных шествий.

Ранее мэрия столицы Кыргызстана оценила ущерб от протестов в городе в 213 тысяч долларов. По данным городских властей, были повреждены семь машин скорой помощи, разбито 12 автобусов и 16 патрульных автомобилей. В здании мэрии были испорчены серверы компьютеров, металлические двери и камеры видеонаблюдения.

Напомним, протесты несогласных с итогами парламентских выборов в Кыргызстане начались 5 октября. Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комендантский час в Бишкеке будет действовать с 9 часов вечера до 5 часов утра начиная с субботы, также введен запрет на продажу оружия и алкоголя, на проведение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: на экспериментальной велодорожке сбили парня на электросамокате (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика