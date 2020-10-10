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В столице Кыргызстана вводится комендантский час
10.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. В столице Кыргызстана вводится комендантский час, соответствующий приказ подписан комендантом кыргызской столицы Алмазбеком Орозалиевым.
© Sputnik / Сергей Пушкин
"На территории Бишкека с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры", - говорится в документе.
Кроме того, приказом коменданта в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний, уличных шествий.
Ранее мэрия столицы Кыргызстана оценила ущерб от протестов в городе в 213 тысяч долларов. По данным городских властей, были повреждены семь машин скорой помощи, разбито 12 автобусов и 16 патрульных автомобилей. В здании мэрии были испорчены серверы компьютеров, металлические двери и камеры видеонаблюдения.
Напомним, протесты несогласных с итогами парламентских выборов в Кыргызстане начались 5 октября. Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения.
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Комендантский час в Бишкеке будет действовать с 9 часов вечера до 5 часов утра начиная с субботы, также введен запрет на продажу оружия и алкоголя, на проведение...
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