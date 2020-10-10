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Выезд из Минска в сторону Могилева и Гомеля станет удобнее

10.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Транспортный хаб появится на Партизанском проспекте в Минске, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома. 

© CC0 / PixabayFree-Photos
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В настоящий момент Партизанский проспект – один из самых загруженных участков в городе. По нему каждые сутки проезжает 58 тысяч автомобилей, которые следуют из Минска в направлении Могилева и Гомеля, а также, напротив, въезжают в столицу.

"Помимо легковых автомобилей, проспект активно используют большегрузы: мусоровозы, которые едут на полигон, фуры, обслуживающие промышленные предприятия. К тому же там очень востребованное место посадки и высадки пассажиров: конечная станция метро, выезд из города в направлении сразу двух областных центров", - говорится в сообщении.

С целью разгрузить проспект власти решили создать транспортный хаб. Он появится в районе станции метро "Могилевская" уже нынешней осенью.

В этом месте для улучшения логистики, а также посадки и высадки пассажиров транспортные потоки разведут. Планируется обустроить "карман" для общественного транспорта. Отдельная платформа будет для пассажиров автобусов и троллейбусов, другая – для маршрутных такси. Таким образом они не будут мешать друг другу и основному транспортному потоку.

В Мингорисполкоме добавили, что транспортные хабы создадут как со стороны въезда в город, так и со стороны выезда.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Городские власти собираются создать транспортный хаб возле станции метро "Могилевская", который разведет транспортные потоки.
 
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