Apple опровергает слова Дурова о требовании заблокировать некоторые белорусские Telegram-каналы

Комания Apple не требовала от Telegram удалять белорусские каналы, раскрывающие сведения о сотрудниках правоохранительных органов.



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Как сообщили TJ представители Apple, компания не требовала от Telegram удалять белорусские каналы с данными белорусских правоохранителей.

Команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия, утверждают в Apple.

В компании отметили, что связались с командой мессенджера и передали запросы пользователей о раскрытии личных данных, в том числе имtн и контактных номеров телефонов. При этом пользователи не давали на это согласия.

«Яблочники» утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчет после завершения расследования.

8 октября Павел Дуров рассказал о требовании Apple заблокировать три белорусских телеграм-канала «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», где деанонимизировали силовиков. Глава Telegram отметил, что ситуация «не черно-белая», но обвинил Apple в отсутствии выбора.