ЕС высказал свою версию разговора Борреля и Макея

Европейский союз един в своей позиции по ситуации в Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в ходе беседы с министром иностранных дел Владимиром Макеем.





Вечером 9 октября Боррель позвонил Макею, чтобы обсудить произошедшее в Беларуси со дня президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Накануне МИД Беларуси сообщил свою версию того, о чем шла речь в ходе телефонного разговора.

Как отмечает Европейская служба внешних действий, Боррель вновь подтвердил позицию Евросоюза, выраженную неоднократно, в том числе совсем недавно, 1 октября, лидерами ЕС на заседании Европейского совета.

Верховный представитель напомнил, что ЕС ожидает от властей Беларуси прекращения насилия и репрессий в отношении граждан, а также освобождения всех задержанных и политических заключенных, уважения свободы СМИ и гражданского общества, и призвал власти Беларуси начать всеобъемлющий национальный диалог.

В связи с этим Боррель подчеркнул, что Европейский союз поддерживает предложение действующего албанского председательства в ОБСЕ и предстоящего шведского председательства об организации совместного визита для содействия диалогу в Беларуси и призвал власти принять это предложение.

«Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии выразил полную солидарность Европейского союза с Польшей и Литвой в отношении необоснованного и достойного сожаления требования властей Беларуси, чтобы эти страны отозвали своих послов и значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске. Он подчеркнул, что Европейский союз един в своей позиции по ситуации в Беларуси. Попытки властей Беларуси избирать в качестве мишени отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства союза», — говорится в сообщении.

Боррель вновь подтвердил, что Европейский союз решительно выступает в поддержку независимости и суверенитета Беларуси, законных требований и прав народа Беларуси и его демократического выбора как основополагающего фактора, а также подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации.