Лукашенко высказался о сравнении событий в Беларуси и Кыргызстане









Во время совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости Лукашенко высказался о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане.





По его мнению, «во всех этих событиях, как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления».





«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя», - сказал он.





«Что нас удержало от подобных событий — это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот», - заявил Лукашенко.





Лукашенко продолжил: «К слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти — это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно.





Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений».

