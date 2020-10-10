ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко высказался о сравнении событий в Беларуси и Кыргызстане

10.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сравнивать события в Беларуси и Кыргызстане абсолютно непрофессионально, пишет БЕЛТА.



Во время совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости Лукашенко высказался о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане.

По его мнению, «во всех этих событиях, как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления».

«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя», - сказал он.

«Что нас удержало от подобных событий — это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот», - заявил Лукашенко.

Лукашенко продолжил: «К слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти — это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно.

Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сравнивать события в Беларуси и Кыргызстане абсолютно непрофессионально, пишет БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
«А это что за гравицапа?» Невероятные шедевры сантехников и символика против ям на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика