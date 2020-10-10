Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа













"С нашими коллегами из Беларуси мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков. При этом у нас довольно активный диалог идет в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров, и находимся тут в диалоге. Индикативный баланс - это объемы, в тоннах/кубометрах", - сказал он.





"Что касается цен - переговорный процесс по газу идет. Цены на нефть - рыночные, и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того что в Беларусь идут поставки без экспортной пошлины", - добавил министр.





Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года.





Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м. Летом, во время падения цен на европейском рынке, Беларусь закупала газ дороже, чем покупатели газа на спотовых европейских площадках. С сентября цена для республики снова ниже котировок на европейском спотовом рынке.





Белорусская сторона неоднократно настаивала на том, чтобы цена поставок была на уровне цен Смоленской области, на что Россия не могла пойти ввиду отсутствия договоренностей по интеграции ЕАЭС.





По итогам прошедших в сентябре переговоров правительств двух стран Новак сообщил, что до конца сентября белорусская сторона погасит долг за поставки газа, размер которого, по его словам, вырос до $328 млн.





Глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что белорусская сторона погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).





"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда (стабилизации и развития - ИФ) $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - сказал он. В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за семь месяцев 2020 года отбор снизился на 10% - до 10,338 млрд куб. м.





Российские нефтяные компании также вступили в переговоры с "Белнефтехимом" по условиям поставки нефти в 2021 году и подтверждают неизменность формулы ценообразования.





Россия поставляет нефть в республику в рамках индикативных балансов, и на 2020 год, и на следующий го предусмотрена поставка 24 млн т нефти, хотя объем поставок ниже с учетом потребностей Беларуси в переработке.





"Наши компании подтверждают уровень цен, которые действуют в текущем году. Цена, безусловно, формируется от конъюнктуры рыночных цен с учетом экспортной пошлины, которая не платится. Имеется в виду, что формула ценообразования остается неизменной", - говорил ранее Новак.