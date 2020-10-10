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Минское "Динамо" отпраздновало 300-ю победу в КХЛ
Источник материала: Партизан
ХК "Динамо-Минск" одержал 300-ю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
В пятницу поздно вечером "зубры" обыграли "Куньлунь" - 2:0.
Белорусской командой, как и в предыдущем матче, руководил главный тренер фарм-клуба "Динамо" Константин Кольцов.
Согласно статистике, из 300 побед в КХЛ 295 приходятся на регулярного чемпионата, 5 — на плей-офф.
Дома "зубрами" одержано 175 побед, в гостях — 125.
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ХК "Динамо-Минск" одержал 300-ю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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