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Минское "Динамо" отпраздновало 300-ю победу в КХЛ

10.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ХК "Динамо-Минск" одержал 300-ю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу поздно вечером "зубры" обыграли "Куньлунь" - 2:0. 

Белорусской командой, как и в предыдущем матче, руководил главный тренер фарм-клуба "Динамо" Константин Кольцов.

Согласно статистике, из 300 побед в КХЛ 295 приходятся на регулярного чемпионата, 5 — на плей-офф.

Дома "зубрами" одержано 175 побед, в гостях — 125. 
 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" одержал 300-ю победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
 
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