Мужчина публично поджег себя в Гомеле из-за конфликта с бывшей женой

Источник материала: Партизан

"По предварительной информации, сегодня в 11.00 42-летний житель города Добруша из-за семейно-бытовых проблем совершил попытку публичного акта самосожжения", - рассказал Пристромов.



По его данным, мужчина приехал на место инцидента для встречи с бывшей женой. "Получив отказ, он облили себя горючей жидкостью и поджег. Очевидцы происходящего успели потушить его и вызвали скорую помощь. Он госпитализирован", - уточнил официальный представитель областного УВД.