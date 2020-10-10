|
Мужчина публично поджег себя в Гомеле из-за конфликта с бывшей женой
Источник материала: Партизан
Житель Добруша попытался совершить акт публичного самосожжения в Гомеле в субботу, вероятной причиной этого стали семейно-бытовые проблемы, сообщил агентству
"По предварительной информации, сегодня в 11.00 42-летний житель города Добруша из-за семейно-бытовых проблем совершил попытку публичного акта самосожжения", - рассказал Пристромов.
По его данным, мужчина приехал на место инцидента для встречи с бывшей женой. "Получив отказ, он облили себя горючей жидкостью и поджег. Очевидцы происходящего успели потушить его и вызвали скорую помощь. Он госпитализирован", - уточнил официальный представитель областного УВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Добруша попытался совершить акт публичного самосожжения в Гомеле в субботу, вероятной причиной этого стали семейно-бытовые проблемы, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)