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«А это что за гравицапа?» Невероятные шедевры сантехников и символика против ям на «Доске позора»

10.10.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интересная история: коммунальные службы могут месяцами не обращать внимания на обращения по поводу разбитых дорожек, прогнивших скамеек или мусорок, но стоит появиться где-то протестным граффити — и сразу находятся и рабочая сила, и средства на ликвидацию неугодной символики. В Гродно, например, ямы в асфальте, раскрашенные в БЧБ, были заасфальтированы чуть ли не на следующий день. Похоже, сегодня это не менее действенный способ обратить внимание на проблемы с благоустройством, чем обращение в рубрику «Доска позора».

Начнем с Гродно. Здесь в переулке Тимирязева местные жители давно просили отремонтировать асфальт. Но дорожная бригада появилась только после того, как в одной яме краской нарисовали БЧБ, сообщает «АвтоГродно». Совпадение?



Смолевичи. Ковровое асфальтометание на улице Социалистической. «В лужу кидай, хороший будет асфальт», — комментирует происходящее голос за кадром.

Открыть/скачать оригинал видео (7.57 МБ)

Минск, улица Карского. Только что построенная дорога (не сдана в эксплуатацию) между домами № 23, 25 и 21. «Строители внесли свою инженерную мысль в проект!» — пишет автор этого фото. Жаль, что не очень рациональную.


Фото предоставлено читателем

Гродно, микрорайон Южный, улица Садакова. Так должна выглядеть безбарьерная среда в понимании дорожных строителей после укладки нового асфальта на тротуарной дорожке.




Жодино, возле здания фонда социальной защиты населения. Вот такая мусорка с прикрученной самодельной крышкой находится здесь. Крутой лайфхак: не нужно утруждать себя уборкой мусора, если в нее нельзя выбросить мусор.


Минск, улица Ельницкая, вход на территорию церкви со стороны дома номер 28. Читателю не нравится, что дорожка вся раздолбана. Спешим его утешить — с Божьей помощью все когда-нибудь починят.


Минск, улица Буденного, 18. Жильцы подъезда № 18 пишут, что у них силами ЖЭС № 64 был сделан косметический ремонт подъезда. Среди прочего была предусмотрена замена перил. Деньги за эту работу с жильцов вычли, а ремонт согласно смете не доделали. «Где наши новые перила?» — спрашивают они у ЖЭСа.


﻿Минск, проспект Независимости, 151, корпус 1. В третьем подъезде ЖЭС Первомайского района покрасила входную дверь. Когда вторую часть закрасите, ведь некрасиво же?


Описанная выше проблема и не проблема вовсе, если сравнивать с тем, что сделали в одном из российских подъездов: здесь в большую старую деревянную дверь врезали новую металлическую. И как вам это нравится, а?


Еще интересные вещи можно найти в инстаграмах, которые ведут профессиональные сантехники — там они любят выкладывать «шедевры» своих коллег. Вот, например, спецразработка — спиральный радиатор. Можете пользоваться этой идеей, пока ее не запатентовали.


Фото со страницы в instagram

А что это за «гравицапа»? Судя по надписи, этот узел разработал и внедрил некто по имени Паша. Есть идеи, что это?


Фото со страницы в facebook

А это фото можно описать одной очень емкой фразой: «Это фиаско, братан».


Фото со страницы в facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Продолжаем публиковать строительные «шедевры» на «Доске позора».
 
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